賣家被已讀竟惱羞！　凌晨3點「私訊洗版逼道歉」　神邏輯讓網看傻：強迫症？

▲原PO傳了一個貼圖後就沒回，也沒說要買，卻惹賣家惱羞。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友日前在臉書看見有人在賣「糖尿病患者專用奶粉」，賣家報價後請她動作要快，因為特價品數量有限，於是她回了一個貼圖以示感謝，便沒有繼續回覆，也沒說自己要購買，怎料7天後竟然遭賣家怒罵，而且凌晨3點半堅持要她道歉才罷休。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出對話紀錄，賣家11月17日私訊她並報價後，兩人就沒有繼續對話，不過，對方20日仍傳了「今天到貨30箱嚴選」的廣告來，她並沒有理會，想不到對方11月24日突然傳了一句「為什麼不敢回訊息」，讓原PO相當錯愕，當下也解釋沒有不敢回，只是在問朋友要不要一起買，最後也說自己沒有要訂購，並禮貌地向對方道謝。

請繼續往下閱讀...

▲賣家還自己列出3點罪狀開罵。



本以為事情就這樣落幕，結果賣家竟然12月2日凌晨3點13分再度傳訊息砲轟，「妳對我是真的很不好意思！」狂批原PO沒有第一時間回她訊息，連傳個「有空再回」都沒有，對於自己被已讀感到憤恨不平，無論原PO如何解釋都無法消氣，最後還要求對方「妳現在要馬上回訊息，跟我道歉，說聲『不好意思，我誤會妳了！真的很抱歉！』」無理要求讓原PO啞口無言。

賣家後來不顧時間點是半夜3點，繼續私訊洗版逼原PO道歉，甚至講出攻擊性言論，「妳爸媽也是丟臉，沒有把妳教好」，讓原PO實在忍無可忍，決定公開對話紀錄，讓其他網友來評理。

▲甚至還罵到原PO爸媽。



網友看完也和原PO一樣傻眼，認為賣家太咄咄逼人，「無限鬼打牆的自我感覺良好…」、「半夜三點找人麻煩也太有事」、「真盧欸」、「有什麼毛病，沒看過詢價之後，還要一直逼人家回訊息的」、「賣家是不是有強迫症」、「她是不是很害怕貨沒出去，錢進不來？」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。