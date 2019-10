臉書被「去世2年」媽媽私訊　他看到瞬間崩潰...整整痛哭2小時！

▲男子看到亡母傳來的臉書訊息,情緒當場崩潰。(圖/翻攝自Twitter/Andrew barnsley)

記者李振慧/綜合報導

英國20歲男子巴恩斯利(Andrew Barnsley)的母親2年前因為心臟衰竭過世,對他來說母親就向世上最好的朋友,所以至今仍無法走出喪母的傷痛,然而近來卻突然收到對方臉書傳來的訊息,讓他難以平復激動的情緒,當場痛哭,就這樣整整哭了2個小時。

來自蘇格蘭東部東倫弗魯(East Renfrewshire)佩斯利市(Paisley)的巴恩斯利,18歲時,46歲母親琳達(Linda Barnsley)因心臟衰竭過世,29日他在推特上表示,昨晚在女朋友家看電影時,突然收到母親傳給他的臉書訊息。截圖中可看到,疑似是媽媽的臉書帳號突然密他,「哈囉,你好嗎?親親」他嚇得回覆,「你是誰?」對方又回,「嗨,我是琳達,親親」。

巴恩斯利當下氣憤回覆,「這他X的太變態了!不管你是誰,為什麼會用我死去媽媽的身分來創建帳號」,對方後來便沒有再回覆訊息。他事後在推特上表示,他不曉得這樣做的人是想要詐騙,還是自以為有趣的惡作劇,但無論如何,他看到「媽媽」的訊息時心情仍受到很大的打擊,還為此痛哭2個小時,最後決定將這些對話永久放在網路上,或許以後能成為警察辦案時可用的線索。

Loosing my mum 2 year ago was the hardest thing av ever went through n still breaks ma heart n some wee sick cunt thinks they can sit and make a fake messenger of her and mail me . Does anyone know a way I can track this to whoever has done this and fuckin punch fuck out them pic.twitter.com/txrJC3zVUH