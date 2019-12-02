樓梯間被強脫褲！女國中生返家嚇尖叫　警循線逮高中男：對異性很好奇

▲基隆一名女國中生於樓梯間遭強行脫褲。（示意圖／取自pixabay）

記者郭世賢、陳羿妏／基隆報導

上週六11月30日傍晚時分，位於基隆安樂區壯觀里的御花園社區，有名女國中生於社區附近的樓梯間遇襲，突然被變態男子強行脫下褲子，受害少女事發當下已有通報警方處理，並請警方調閱監視器循線逮人。目前警方已根據監視器畫面逮捕嫌疑人，且將其移送婦幼隊，詳細情形仍在調查中。

事發當下，被害女國中生穿著運動長褲，男子突然靠近強行伸手拉女生的褲子，被害女生大喊色狼，變態男才隨之逃離現場。社區居民聽到尖叫聲後，立即協助女國中生至警衛室調閱監視器，並進行報案。警方循線監視器發現犯案人為一名男高中生，因對異性好奇而犯下此舉，而嫌犯為學生身分的緣故，警方將依照性別平等法將嫌犯移交至學校進行調查處理。

事發後，臉書粉專《壯觀報報館》也有貼文表示，11月30日的確有女學生遭變態男子強行脫褲，因社區內部燈光已修繕完畢，警方可依照監視器畫面循線逮人，社團的貼文也在文末提醒當地住戶，除需要注意自身安危，若發現有不明或可疑人士於社區內，民眾可直接當地的安樂分駐所或者里長，希望透過守望相助的方式，為當地住戶減少危險事件發生，帶來更多安全保障。





▲基隆地方粉專也有貼文提醒住戶注意自身安全。（圖／截自臉書粉專壯觀報報館）



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