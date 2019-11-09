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國中女LINE給同學裸照　「1500元」成綽號受校園霸凌…她選擇服藥

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▲台南市教育局呼籲，校園霸凌或性平事件，請勇於向學校老師或家長、警察機關等單位請求協助，才能讓讓霸凌事件獲得妥善處理。（圖／翻攝自教育部宣導資料）

▲台南市教育局呼籲，校園霸凌或性平事件，請勇於向學校老師或家長、警察機關等單位請求協助，才能讓讓霸凌事件獲得妥善處理。（圖／翻攝自教育部宣導資料，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名女國中生，受男同學拐誘傳裸照給對方，對方保證不外流，但事後卻遭人轉傳，讓不雅照在校園流傳開來，搞得人盡皆知，還傳出有人販賣不雅照，女同學受不了言語霸凌而輕生，所幸及時獲救，家長指控校方查處不力且態度消極，還建議他們轉學，家長決心對索取裸照跟散播的學生提告討公道。

台南市教育局指出，有關學校發生疑似學生散播裸照事件，學校第一時間即介入處理，以保護學生為優先。校方於24日知悉時即進行校安及社政通報，並立即進行緊急處理，以保護受害學生為優先，也未曾要求學生轉學，並依「三不一有」（不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰）的原則處理，校方也在10月28日召開性平會並組成調查小組進行調查。復於11月初陸續進行相關人員訪談，其過程均依相關法規及SOP處理。後續若確認案件屬實，將會依規定處理，也會加強校內學生性平、法治教育及學生輔導。

教育局表示，經了解本案被害人為學校長期輔導個案，於輔導過程中並無透漏涉及性平案件相關資訊，直至發生校園性平事件後，該校立即於10月24日要求各班班導師入班進行法治宣導，勿轉傳相關圖片，另亦協調台南市警察局婦幼隊於28日入校宣導，並於31日指示學校商請輔諮中心及性平團協助入校輔導及課程宣導。

台南市教育局強調，本案學校於知悉之後，相關程序及調查均依據性別平等教育法規定辦理，教育局亦與該校保持密切聯繫。針對人本及家長質疑校方處理的問題，也會於後續調查報告出爐釐清事實後，再加以檢視釐清，如果有違反相關規定，一定進行究責。同時也呼籲當事人尊重性平法調查機制，以求儘速釐清相關案情，並給予當事人適當之照顧及教育。

▲台南市教育局呼籲，校園霸凌或性平事件，請勇於向學校老師或家長、警察機關等單位請求協助，才能讓讓霸凌事件獲得妥善處理。（圖／翻攝自教育部宣導資料）

教育局表示校園性平事件的處理，教育局及學校責無旁貸。除要求學校要落實三不一有（不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰）的原則處理外，教育局已針對性平、霸凌等校安事件研訂作業規範，包括落實預防性的教學、事件處理的程序及管控機制等。希望讓學生學會自我保護及尊重他人身體自主與隱私權的意識。當事件發生後，也希望家長與能和學校合作，讓學生受到保護並避免二度傷害。

據了解，該名女國中生，在2019年9月中旬和同班男學生透過臉書聊天時，對方向少女提出索求裸照要求，說「只上半身，可以嗎？」，女學生起初不肯，但在對方一再慫恿，並再三保證照片只給他，不會再給別人，她禁不住對方再三要求，及相信對方保證下，傳給對方露臉裸照。

不料，此事被隔壁班男性好友得知，認為對方佔女學生便宜，想向學校揭發此事，因該女學生與該男性好友雙方都互相擁有對方臉書帳號跟密碼，男性好友即自行登入少女臉書擷取照片蒐證，因事女學生隱私，該男性好友找來另1名女同學，討論如何處理比較好，結果另名女同學卻將「證據照片」轉傳，讓私密事件流傳開來，還說她賣裸照「一張一千五百元」引起軒然大波，校園還出傳出賣裸照耳語，引爆此事。

家長指控校方調查慢半拍，質疑學校只會做宣導，而不是對相關同學告知已經違法，讓學生知道事態嚴重，裸照就不會被傳得一發不可收拾，家長對此事難以諒解校方作為。更讓家長氣憤地是，女兒輕生住院時，校方派員來探視，不說明此案調查進度，而是以顧慮當事人心情為由，提出「換環境」建議，家長更認為校方毫無同理心。

依教育部訂定之校園霸凌防制準則第三條，定義如下：一、霸凌：指個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、欺負、騷擾或戲弄等行為使他人處於具有敵意或不友善之校園學習環境，或難以抗拒，產生精神上、生理上或財產上之損害，或影響正常學習活動之進行。二、校園霸凌：指相同或不同學校學生與學生間，於校園內、外所發生之 霸凌行為。三、學生：指各級學校具有學籍、接受進修推廣教育者或交換學生。前項第一款之霸凌，構成性別平等教育法第二條第一項第五款所稱性霸凌者，依該法規定處理。

第11條：疑似校園霸凌事件之被霸凌人或其法定代理人（以下簡稱申請人），得向行為人於行為發生時所屬之學校（以下簡稱調查學校）申請調查；學校於受理申請後，應於3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，開始處理程序，並於受理申請之次日起2個月內處理完畢，以書面通知申請人調查及處理結果，並告知不服之救濟程序。

導師、任課教師或學校其他人員知有疑似校園霸凌事件時，應即通報校長或學務單位，學校應就事件進行初步調查，並於3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，開始處理程序。學校經學生、民眾之檢舉（以下簡稱檢舉人）或大眾傳播媒體、警政機關、醫療或衛生福利機關（構）等之報導或通知，知有疑似校園霸凌事件時，應就事件進行初步調查，並於3日內召開防制校園霸凌因應小組會議，開始處理程序。非調查學校接獲申請、通報、檢舉或通知，知有疑似校園霸凌事件時，除依第21條規定通報外，應於3日內將事件移送調查學校處理，並通知當事人。

台南市教育局呼籲，校園若遇同儕欺凌、霸凌等情況，不管是受凌者或旁觀者，都應勇敢果決告知霸凌者行為違法，並勇於向老師或家長、警察機關等單位請求協助，才能讓讓霸凌事件獲得妥善處理。

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