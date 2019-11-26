直接來這裡交換禮物！基隆好禮市集多給你滿滿的禮物

▲「好禮市集：與你的聖誕派對！」將在基隆市文化中心盛大舉辦，現場不僅有多樣特色文創商品、DIY體驗，更請到DJ現場播放最chill的音樂。（圖／基隆市文化局提供，下同）



生活中心／基隆報導

基隆有山有海有美景，基隆市政府也積極行銷基隆、不斷提升城市景觀品質、並推動地方創生，「基隆好物」文創計畫每年整合文創人才與設計資源，邀請基隆出身的業界人士返鄉輔導，基隆市文化局也多次舉辦「好物市集」，推廣基隆在地的創意好物，不只吸引想來捕捉美景的遊客，更吸引了許多喜歡「好設計」的人共襄盛舉。12/21（六）、12/22（日）基隆市文化中心一樓大廳有一份盛大的「好禮市集：與你的聖誕派對！」不僅有狂殺手機容量、零死角超好拍的聖誕裝飾，還有風格多樣、種類豐富的攤商前來擺攤，現場更有DIY工作坊，適合全家大小一起動手做，交換禮物苦手也不用擔心，快來好禮市集挑好挑滿。

基隆市文化局推廣在地文創產業不遺餘力，舉辦文創講座、工作坊，以及「基隆好物文創競賽」，以基隆市特色風貌或文化意象為主題徵件，從基隆地景、民俗、慶典、飲食等面向發想，深入挖掘基隆在地人文風貌與設計產業人才，網羅優秀的設計構想、鼓勵後續應用，打造基隆市創新形象、展現城市精神。基隆好物文創計畫今年除了輔導產品設計之外，也加入了更廣的課程面向，例如行銷、線上募資等，為基隆文創產業創造更多元的可能性。

請繼續往下閱讀...

▲「Tzaba喳吧」手作皮件工作室，在這裡敲打出的每一件皮革製品都獨一無二。



「好禮市集：與你的聖誕派對！」將於聖誕節前夕盛大舉辦，活動更邀請到在基隆深耕多年、名氣響亮的「Tzaba喳吧」手作皮革工作室與知名花藝工作室「Dear All」，一同舉辦手作工作坊，週末時間讓大人小孩一起動手動腦，創作出獨一無二的作品。「Tzaba喳吧」的皮件以日常物件為主，結合文化、實用性與在地性，結合新穎的創意，手工敲打出一件件充滿「人味」與「基隆味」的皮件。「Dear All」則以浪漫的鮮花、乾燥花加上香醇咖啡成為在地人爭相朝聖的網美咖啡廳。

▲「Dear All」以浪漫的各種花藝設計擄獲少男少女的心。



聖誕節好友間一定要舉辦的一場儀式就是「交換禮物」，年年換下來實在有點疲乏，挑選禮物成為一件苦惱的事，好像什麼都買過了，想挑點更有趣的東西讓朋友驚喜一下，卻又擔心「互撞」，那就來好禮市集自己做吧，用皮革搭配鮮花、再加點自己的巧思，就會成為與眾不同的聖誕禮。不想花時間動手做，現場攤商所販售的商品也都充滿在地創作者的特色，絕對會是今年交換禮物的MVP。

既然是聖誕派對，怎麼能沒有音樂？都會浪漫弛放DJ組合「秋波qiūbō」也會在現場播放最適合週末的聖誕派對的歌曲，有點鬆、有點HIGH、有點熱，目前好禮市集攤商報名的數量已幾近爆滿，隨著聖誕節的腳步越接近，越能感受到浪漫溫馨的歡樂氛圍，歲末年終最適合跟三五好友一起歡聚，謝謝身邊的好友一年來的陪伴，《Jingle Bells》的鈴聲響起前，找朋友們一起來chill一下，來基隆「好禮市集：與你的聖誕派對！」挑選在地好貨、玩一場交換禮物吧！

「好禮市集：與你的聖誕派對！」

活動地點：基隆文化中心 一樓大廳

活動時間：12/21（六）14：00～21：00、12/22（日）13：00～18：00