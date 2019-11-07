快加他好友！時代在走　E化服務要有　基稅寶寶線上回應你的疑難雜症

▲基隆市稅務局推出LINE智能客服「基稅寶寶」，即時回覆納稅人疑難雜症。（圖／基隆市文化局提供，下同）



生活中心／基隆報導

有稅務相關疑問的時候，到底該打給誰？到了現場會不會又發現哪份資料忘記帶？繁瑣的業務流程讓人一個頭兩個大，大大小小的疑難雜症，基稅寶寶一秒幫你解決！基隆市稅務局官方LINE導入AI智能客服，能即時回覆民眾提出的稅務問題，用最快的速度解決你的疑問。近年來基隆市稅務局也提供許多創新便民的措施，除推廣E化服務外，更以專業、效率、感動等特色，貼近民眾需求，積極實踐「簡政便民、智慧服務」 願景。

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LINE是現在台灣人使用頻率最高的社群軟體之一，因應民眾需求，基隆市稅務局以AI智能客服「基稅寶寶」在LINE上「待命」，即時回應民眾的稅務問題，提供地方稅線上申辦服務、即時推播各項好康稅務活動以及相關便民措施，使用大數據分析提供客製化推播，民眾超有感！如想進一步討論稅務個案，或是對於基稅寶寶的回覆還不了解，基稅寶寶也會即時切換人工客服，由相關承辦人員線上進行互動，符合使用者的使用習慣，稅務問題不再是困擾。

基隆市稅務局近幾年持續推廣及深化便民服務，績效卓越，稅務局局長歐秋霞表示，稅務局本著「貼心辦稅，以客為尊」的服務理念，訂定「SMILE」服務策略，藉由專業（Speciality）、感動（Moving）、創新（Innovation）、在地深耕（Local）、效率（Efficiency）等五項關鍵，站在民眾立場、主動發掘問題，也因應資訊化潮流，提供E化稅務服務，建立跨機關合作，辦理一項業務不用再跑三四個地方，一站化的E化服務，落實單一窗口的服務深度及廣度。

時代在走，E化服務要有，基隆市稅務局近年來積極推廣四項E化服務、實踐四類貼近民眾需求的便民措施，納稅人表示「超便利」！四項E化服務如：1. 超商印稅單現場繳款，地方稅三大稅開徵期間，憑個人相關憑證即可在便利商店列印繳稅小白單，稅額兩萬元以下亦可直接於便利商店繳納；2. 各項稅款直接以行動支付繳稅；3. 線上取得五種稅款繳款書，不用出門排隊等到脾氣壞；4. 臨櫃申請數位化，只要到稅務局透過平板電腦就可以完成稅務資料查詢、牌照稅減免等手續，落實無紙化申辦服務，環保又簡便。

除了積極推廣E化之外，基市稅務局持續落實的便民措施包含：1. 基隆愛心房東主動減稅；2. 簡訊或EMAIL主動通知案件承辦進度；3. 提供跨縣市地價稅、房屋稅查欠服務；4. 跨機關服務，北北基生活圈稅務即時連線，免去舟車勞頓的奔波路程。

▲現在統一發票領獎不是跑郵局你知道嗎？財政部推廣多元對獎管道，讓民眾更方便。



不僅各縣市稅務局積極提升服務品質、順應時代潮流強化資訊與作業流程電子化，108年起，財政部統一發票對獎管道也更多元，現在發票領獎不要再跑去郵局了，全部獎項皆可於一銀、彰銀、農業金庫兌換，二獎以下可在農／漁會信用部、信用合作社兌換，五獎及六獎於四大超商、美聯社、全聯皆可兌換獎金或商品。還搞不清楚？馬上下載「統一發票兌獎APP」，24小時隨時對獎、領獎、載具歸戶、捐贈、儲存，獎金即時轉入帳戶，對完發票後快跟上最潮的APP兌獎風潮。