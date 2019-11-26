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防疫新利器　成大研發智能溫心手環監測體溫心跳有感

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▲成大團隊研發的智能溫心手環，可以監測體溫、心率等資訊，可用以防疫及臨床醫療使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大團隊研發的智能溫心手環，可以監測體溫、心率等資訊，可用以防疫及臨床醫療使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

發燒是感染傳染病時常見的核心症狀，成大跨領域團隊與科技廠商磐旭智能，共同研發「智能溫心手環」，以體表溫度即時呈現發燒趨勢變化，透過智能溫心手環連續體溫監測，病人、家屬及醫療人員可隨時監測疾病狀況的變化，病人可藉由此手環提早警覺異常發燒情形，減少外出活動，避免傳染病菌給社區民眾。

成大指出，這項研發成果將於12月5日至12月8日舉行之2019台灣醫療科技展的成功大學／成大醫院醫療特色館中展出。成大跨領域團隊主持人柯乃熒表示，智能溫心手環以連續監測體溫變化與心率變異，作為預測感染及傳染病症狀的指標，當體溫上升時，透過數學模式演算模式可即時警覺個人症狀變化，並藉由智慧對話機器人主動確認異常症狀與提醒就醫回診。此一研發獲科技部前瞻司研究經費與經成功大學優選補助專利費用，在成大醫院進行場域驗證，目前已申請多項專利。

請繼續往下閱讀...

由成大護理系柯乃熒教授、成大醫院柯文謙教授、陳柏齡副教授、成大資訊工程所莊坤達副教授、高宏宇教授及成大數學系舒宇宸副教授組成的成大跨領域團隊，也將智能溫心手環連結可主動判讀情緒變化之智慧對話機器人與雲端服務平台，結合連續生理指標監測與主觀症狀回報，可得到相關醫療資訊，進行民眾居家追蹤與社區疫情防治，如出現發燒或有嚴重症狀時即時就醫提醒。

▲成大團隊研發的智能溫心手環，可以監測體溫、心率等資訊，可用以防疫及臨床醫療使用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

柯乃熒教授表示，溫心手環除可針對健康群體、住院發燒病人、重症加護病房病人敗血症等，打造個人健康連續監測體溫心跳服務的預警模式，提供兼具即時性、便利性、行動性、整合性的照顧外，並可結合物聯網智慧化環境監測，如：智慧捕蚊燈、病媒蚊指數、氣象等資料，發展防疫整合平台，整合智慧科技的公共衛生防疫監測服務，讓社區與就醫民眾即時獲知疫情變化，協助民眾或醫護人員及早進行評估及治療規劃，開展防疫及公共衛生創新資料服務及資料經濟。

目前團隊也積極拓展智慧溫心手環，結合防疫物聯網之服務場域，目前已開始著手進行針對不同族群建立體表溫度預警模式與智慧雲端服務，中長期則結合睡眠裝置，發展環境溫度舒適的睡眠環境、嬰幼兒及高齡者之居家照護，社區常見傳染病如流感、麻疹、腸病毒等預警，及長期照顧機構住民感染症的監測及預測、戶外高溫環境工作者之健康狀態監測、路跑民眾或運動員熱衰竭之預警等。

柯乃熒教授指出，經科技部前瞻司防疫物聯網之前瞻應用與服務開發計畫，由產、官、學三方合作展開傳染病智慧防疫，整合智慧防疫手環、雲端平台及人工智慧，從個人連續體溫心跳健康指標監測，連結智慧對話機器人主觀症狀回報為起點，成大跨領域防疫團隊期望發展防疫資料加值，鼓勵結合環境監測資料、民眾就醫資訊、氣候監測資料等多元資料，推動防疫物聯網前瞻應用與服務，打造創新資料整合平台，期能有效預測並針對高風險區域進行精準防疫介入措施，避免疫情爆發後才耗費大量人力與經費進行控制，共同研發人工智慧及物聯網之智慧防疫策略。

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