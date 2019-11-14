　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

因應香港緊急情勢　成大盡全力協助由港返台學生入學

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲因應香港目前緊急情勢，成功大學盡力協助由港返台學生入學。（圖／記者林悅翻攝）

▲因應香港目前緊急情勢，成功大學盡力協助由港返台學生入學。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應香港目前緊急情勢，成功大學於11月14日發表聲明，目前在香港各大學就讀的學生若希望進入成大相關系所，必定盡力協助朝向讓學生可銜接學業，未來若能返港就讀，在台所學習的學分仍可被香港學校承認，KTH瑞典皇家理工學院已於14日傍晚傳訊成大國際處，請成大招收該校原定於下學期赴香港交換的學生。

成大提出3點具體作法：1、成大交換與短期研習生：已聯絡請其儘速回國，並由成大與香港地區姊妹校協商本學期就學、成績及學分等相關事宜。

請繼續往下閱讀...

2、香港各大學臺生與其他國籍學生：成大歡迎來校就讀，並以專案方式提供協助。成大是綜合型頂尖大學，具九大學院跨域優勢，還有與普渡大學等國際頂尖學校之雙學位計畫。成大有多元入學管道，包含短期訪問生、轉學生與境外生等不同管道，可單一窗口輔導同學進入適合學程系所與班別就讀。另如，成大已宣布於108學年度首次招收寒假轉學生，返台學生可把握11月20日至26日的報名日期。

3、成大校方可接受其他地區姊妹校請求，接納其下學期原安排去香港之交換生改來成大校就讀。例如歐美地區學生原本要到香港交換卻無法前往，可以變更前來成大，成大樂於協助其他姊妹校相關需求。

ET快訊
回家驚見「母氣絕疊外公屍塊」　她1月後被通知…兇手死在衣櫥裡
快訊／蔡英文出手！熬戰6小時　民進黨最新不分區名單出爐
包裹名字key錯！他曝神招「小7免證件取貨」一刷OK
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣之光！　台灣師傅用麵包將台灣推向國際！

百名在港台生急撤離　交大、東華伸援：歡迎先到本校就讀

因應香港緊急情勢　成大盡全力協助由港返台學生入學

中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸

「就是不繳罰單！」信義區攤商欠繳168萬　名下財產全脫產

高鐵列車「橘白外漆」明年9月全面國產化　成本省一半、效果比日原廠還好

包裹名字key錯！他曝神招「小7免證件取貨」一刷OK　實用推爆：長知識

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

搶救香港台生！招聯會通過：大學可用「外加名額」助生完成學業

下周前期天氣搶先看！　海鷗水氣+鋒面...北東「雨最多」時間點曝

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

台灣之光！　台灣師傅用麵包將台灣推向國際！

百名在港台生急撤離　交大、東華伸援：歡迎先到本校就讀

因應香港緊急情勢　成大盡全力協助由港返台學生入學

中壢11歲弟擺攤1hr完售！里長規劃愛心捐款　他看全程：懂事到讓人心酸

「就是不繳罰單！」信義區攤商欠繳168萬　名下財產全脫產

高鐵列車「橘白外漆」明年9月全面國產化　成本省一半、效果比日原廠還好

包裹名字key錯！他曝神招「小7免證件取貨」一刷OK　實用推爆：長知識

東京手搖飲5個月關店！他吃驚「日本珍奶開始退燒？」　接班神飲曝光

搶救香港台生！招聯會通過：大學可用「外加名額」助生完成學業

下周前期天氣搶先看！　海鷗水氣+鋒面...北東「雨最多」時間點曝

台灣之光！　台灣師傅用麵包將台灣推向國際！

卡地亞1.88億元登拍賣史最貴手鍊！　蘇富比刷新紀錄

超萌柴柴趴床瞪看女主人　「極限施壓」就是要出門

華為3款手機改標「中國台灣」　NCC下令五大電信停售！

百名在港台生急撤離　交大、東華伸援：歡迎先到本校就讀

宮鬥終了　今年前9個月　大陸電視首度沒有宮廷劇備案

香港公開賽／周天成化解印度3個賽末點　三局逆轉勝挺進8強

本土劇真人娜美旅行天天豔遇　張家瑋被洋男搭訕襲胸

沒在民進黨不分區名單　尤美女回顧七年「每天都非常充實」

楊冪新戲《謝謝你醫生》來了！　搭檔《微微一笑》男神

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

菜鳥「1天準時下班」被踢出群組

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

中華雙11隱藏方案　月租199元11GB

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

她幫阿桑移「鎖龍頭機車」：腰快斷　媳婦出現傻眼了

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：我挺港人全面民主普選

韓國瑜：我挺港人全面民主普選

香港反送中行動情勢高漲，示威者與警方衝突也進入大學校園。對此，國民黨總統參選人韓國瑜14日晚間透過臉書表示，「解決香港情勢，我挺港人全面民主普選」。

英官員首威脅：立法制裁侵犯人權者

英官員首威脅：立法制裁侵犯人權者

白衣男上水圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！

白衣男上水圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！

陸委會：370名在港台生已返台

陸委會：370名在港台生已返台

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

搶救香港台生！　招聯會：用「外加名額」助生完成學業

關鍵字：

香港緊急情勢成大返台學生入學

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面