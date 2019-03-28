狠心女只愛錢…老公含淚跳樓亡　她得知死訊立刻在臉書顯示「單身」

▲越配阿絨以返越照顧親人的理由離台，並將結婚金飾、結婚證書一併帶走。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹張男與越籍配偶阿絨結婚，婚後共同生活了1年多，阿絨卻以探親名義返越不回，張男多次喚不回愛妻頓絕人生無望而跳樓自殺。張男的家人認為阿絨沒有心要與張男結婚，主張阿絨沒有財產繼承權，但法官認為，阿絨來台後積極適應夫家生活，也依程序完婚姻登記手續，且阿絨也表明，要在越南工作幫忙償還債務，與一般外配不斷要錢的情況不同，認為婚姻關係確為存在，因此阿絨仍有遺產繼承權。

36歲張男2015年間透過同事結識越籍阮女，再轉與阮女23歲姪女阿絨與相親，張男與雙親2016年元月到越南看媳婦，2人當天碰面就訂婚，張男支付8千美元在當地舉辦婚宴、登記結婚，7月在台結婚登記。2017年初，她向夫表示想念家人、要求返越過年遭拒，3月再以爸爸病重要返家探視，原定2周後返台，卻一去不返，甚至將結婚的金飾、結婚證書正本都一起帶走。

張男4月於臉書發文，抱怨愛妻以丈人生病、欠債、不信任丈夫等藉口拒絕回台，張男在5、6月搭機飛到越南懇求阿絨跟他回家再次拒絕，張男只好傷心返台。

張男12月跟阿絨說自己身體不好，希望阿絨能回來，但卻遭冷回「I'm a bad person,a deceiver, So do not come to me anymore」、「Forget everything.Do not remember someone like me」，張男無法承受愛妻拋棄他，於是在2017年12月31日跳樓自殺。張男家人通知阿絨死訊，問她是否回台協助處理張男後事，她也說不知道，還在臉書註明「單身」。

張男家人認為，阿絨與張男結婚的動機是為貪圖錢財，並無共度餘生、攜手白頭的情意在，才會趁返越將金飾、結婚證書全帶走，還跟張男自白是騙子、請丈夫忘了她，待丈夫承受不住打擊自殺後也未返台，張男家人主張，婚姻不成立、阿絨沒有財產繼承權。阿絨經傳未到案說明，也沒提出書面資料。

張父表示，兒子去世，他可依勞保條例為請領遺屬年金、遺屬津貼之第二順位請領人，阿絨為第1順位，但張父主張阿絨沒有與兒子結婚的真意，2人婚姻關係不成立，因此不得請領。

張男母親出庭證稱，兒子到越南完成結婚手續，第一次去給1000美金的訂金及訂婚戒指，第二次去就把剩下的7000美金給阮家人，並同房、舉辦宴客。阿絨來台後很乖巧，在家會也會幫忙家事，只是藉口父親生病回越南，把金飾、結婚證書都走，回去又說帶父看病，家中遭逢變故負債，需幫忙賺錢還債，兒子也有去越南帶她回來，只是她不肯回來。

法官調查，阿絨與張男2016年1 月在越南完成結婚登記，獲越南結婚證書證書，7月也於台灣登記結婚，認為2人結婚形式要件並沒有欠缺。

法官認為，阿絨與張男在越南完成結婚登記、宴客，來台後也與家人相處融洽，也跟丈夫同房、分擔家事、出席家族活動，可見她的確努力融入台灣生活，與一般外配來台後想工作賺錢、或只與同鄉交流的情形不同，顯見阿絨是有心與張男共組家庭，雖未再入境，但仍不時聯絡，且通訊內容仍以「husband」稱張，也表明希望時間思考2人關係，盼獲張諒解，但仍造成張男跳樓輕生憾事。

法官認為，阿絨是以配偶角色與張溝通，也證明2人結婚成為配偶是事實，無法認定無結婚真意，且聘金、金飾是台灣結婚習俗，婚前同意贈與，女方也有來台共同生活，無法憑此認為沒有結婚的真意，且阿絨只要求在越南工作賺錢幫助父親，與其他外配不斷要求匯款的情況不同。

而在阿絨以文字表達自已是壞人、騙子之前，曾與張男通話，但2人對話內容卻不得而知，因此，訊息僅能做她單方面失去與夫共同生活的意願，不能說她沒有結婚真意，基於2人結婚依法完成法定程序，婚姻關係確為存在，因此阿絨仍有遺產繼承權。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖pixabay圖許可，不得部分或全部轉載！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995