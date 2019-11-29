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載身障母看醫生！見雙B轎車霸佔殘障車位　他好言相勸卻遭冷眼：你慢慢等

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▲▼雙B轎車霸佔殘障車位。（圖／翻攝爆怨公社）

▲雙B轎車霸佔殘障車位，遇到有需要的人，車主竟還冷眼回應，「你慢慢等」。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

總是有些人為了貪圖方便而霸佔殘障車位，導致有需要的人無法使用。一名網友就在臉書發文，開車載著身障的母親到醫院，而當他準備要停殘障車位時，卻看見一輛雙B轎車停在那，於是下車好聲好氣的告訴對方自己需要這個位置，但沒想到，雙B車主竟冷眼回應，「你慢慢等」，絲毫沒有要讓位，讓原PO當場傻眼。

「我真的很受不了你明明好手好腳，偏偏卻要去霸佔殘障車位」，事情發生在嘉義某醫院，當時原PO車上載著患有小兒麻痺的母親，而正當他準備要停車時，卻看見殘障車位上停著一輛雙B轎車，他當下立刻下車，並且好聲好氣地跟雙B車主說道，「先生不好意思這是殘障車位，我車上有殘障人士需要停這個車位」。

請繼續往下閱讀...

▲▼雙B轎車霸佔殘障車位。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO載著患有小兒麻痺的母親去看醫生，卻遇到霸佔殘障車位的雙B轎車，讓他既生氣又無奈。（圖／翻攝爆怨公社）

然而，沒想到對方一聽，竟絲毫沒有要讓位，還用台語冷眼回應，「你慢慢等」，讓原PO當場傻眼，「先佔先贏的概念嗎？」而原PO事後也氣得直說，「要不是我手筋膜炎在痛，還要推我小兒麻痺的老媽，車位停遠一點，也可以當作是散步」。

這篇文章一出，立刻引起網友一片謾罵，「這種人，比佔親子車位的更可惡。」、「身體殘可以治，心裡殘簡直無藥醫！這種人就是太欠社會譴責教育」、「腦殘也是一種殘啊！看他這種發言就知道了」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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