他娶「年薪287萬」大陸水某！卻遭控假結婚　法官一看親密照：他們有愛

▲阿傑被控是與花花假結婚。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

地方中心／高雄報導

高雄一名男子「阿傑」（化名）和大陸女子「花花」（化名）結婚，但兩人卻沒有通過移民署面談，因此遭控假結婚，但法官認為，兩人時常出遊、拍照曬恩愛，而花花在阿傑的母親過世時，還被列為孝媳，且她在大陸時年薪也高達287萬，認為她沒必要假結婚，因此判阿傑無罪。

判決指出，阿傑在劉姓軍中同袍的哥哥介紹下認識花花，但卻遭檢方指控兩人辦理虛偽的結婚登記，並依非法進入台灣地區未遂罪起訴阿傑、劉姓兄弟，但他們否認犯行，均堅稱阿傑是真心想和花花結婚。

對此，法官認為，阿傑與花花在辦理結婚登記前後，都有一起在各地遊玩，兩人出遊時也有不少合影，看起來相當親密，也時常會私下聊天，而在阿傑的媽媽過世時，花花還被列為孝媳，實在不像是假結婚。此外，法官也發現，花花在大陸十年收入高達287萬，名下也有房產，實在沒必要冒著假結婚風險入境台灣，因此判阿傑等人無罪，可上訴。

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