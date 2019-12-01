血滴子出擊／民眾黨缺母雞　蔡壁如不打口水戰規劃3招搶聲量

記者陳家祥／台北報導

由於台北市長柯文哲無意參選總統，讓一手籌組的民眾黨立委參選人苦無母雞帶領，難以博取媒體版面；為此，民眾黨自力救濟，除了每周固定舉行記者會針貶時事外，並大動作開創多個直播、帶狀節目，未來還計畫舉辦多場座談會、論壇，主題包括台商、青年、科技等，3招自創聲量，外透過實際討論政策，在藍綠一片口水仗中脫穎而出。

2020大選百花爭鳴，除了傳統民進黨、國民黨外，第三勢力還有親民黨、時代力量以及新興的民眾黨。柯文哲今年甫創立民眾黨，便積極朝立院發展，一口氣提出了17名區域立委、28席不分區立委，盼能組織「柯家軍」成為左右立院的關鍵少數。

▲蔡壁如接受《ETtoday》專訪。（圖／記者呂佳賢攝）

民眾黨發起人之一的蔡壁如，接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，未來規劃每週一找來不分區立委的科技人才，如高虹安、陳安芃等，談談5G、iot物聯網以及大數據，透過實際的數據點出目前台灣的困境，討論該如何解決。另外，每週三則會有政見發表會來闡述政策。

蔡壁如解釋，5G、物聯網是未來的重點發展科技，剛好不分區裡有，剛好不分區裡這方面的人才，可以結合起來；另外，名單裡還有公共行政的學者可以來談政策。蔡強調，選舉基本上還是要告訴人民你的政策、你的想法，讓大家知道民眾黨之後要做什麼，而不是每天罵口水。

另外，柯文哲自2018年競選連任時，就著重發展「自媒體」，積極使用臉書的直播功能，能快速有效傳播將理念政策，減低對於新聞媒體的依賴，同時也能省下大筆經費。此次民眾黨加入立委選舉，更進一步發展出《民眾之聲》、《眾議院》等節目，召開記者會時也會即時轉播，活用有限資源達到行銷立委候選人、傳播民眾黨理念的目的。

不只是在辦公室裡關起門來討論，民眾黨也計畫走入群眾傾聽。「我們陸續排了很多論壇，譬如說青創論壇、台商論壇，各行各業的勞工論壇」，蔡壁如透露，已經確定12月10日會舉辦青年座談，12月20日則有台商論壇，透過座談會的對談，一來推廣民眾黨理念，二來也更靠近人民，「當國、民兩黨還在口水戰的時候，我們不要去加入他們，我們還是很務實、很科學的講我們對台灣的一些想法、政見」。

除了上述三招搶聲量、帶話題外，選舉最終還是回歸到上街握手拜票。蔡壁如表示，去掃街、握手，這些都是技術問題，這是基本功一定要做的，要陸戰、空戰結合，全力拉動聲量。