孟晚舟遭逮一周年！任正飛曝「女兒就像小螞蟻」　坦言：她該引以為傲

▲華為集團創辦人任正飛。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國華為技術有限公司（Huawei Technologies Co., Ltd.）財務長孟晚舟被加拿大警方逮捕滿一年，而華為集團創辦人任正飛接受訪問時表示，他對女兒感到非常驕傲，「因為中美貿易戰的爭端中，她成為了籌碼。」任正飛指出，孟晚舟正在受苦，但也因此變得更強大，「她就像小螞蟻一樣，被夾在兩大國中間。」

任正飛在女兒孟晚舟遭逮捕一周年時，接受CNN專訪指出，「她應該為自己陷入這樣的狀況感到自豪，在中美兩國之間的鬥爭中，她成為了談判的籌碼。」任正飛說，孟晚舟正在受苦，但她也會因此變得更堅強，「這些苦難的經驗對孟晚舟的成長是有好處的，在貿易戰的大背景之下，她就像隻小螞蟻夾在兩大國的衝突之間。」

▲孟晚舟出入仍需配戴電子腳鐐。（圖／路透社）



任正飛也坦言，在孟晚舟被拘留的這段時間，他們父女倆的關係變得更緊密了，他們會花比以前更多時間聊天，「在過去，孟晚舟可能一整年都不會打一通電話給我，不會問我過得如何，甚至也不會傳訊息給我，但現在我們關係更加密切。」任正飛說，等孟晚舟順利回到華為後，仍會繼續擔任財務長的職務。

孟晚舟在2018年12月1日準備從加拿大轉機至墨西哥時遭逮捕，12月11日卑詩省高等法院准許孟晚舟抵押1000萬加元（約新台幣2.3億元）保釋金以獲得保釋，目前她出入都須配戴電子腳鐐。

美國當局則在今年1月底，對華為及孟晚舟提出共23項指控，包含銀行與電信詐欺、妨礙司法和竊取商業機密等。據了解，孟晚舟引渡案預估要到明年1月才會真正進入實質階段。

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