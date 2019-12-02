川普拒出席眾院司委員會首場聽證會　白宮批「流程不透明」

▲美國總統川普抨擊民主黨發起的彈劾調查聽證會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國眾議院司法委員會4日將舉行首場彈劾調查聽證會，上月要求總統川普回覆是否出席。而根據白宮信函指出，川普與律師都不會現身4日的聽證會。川普此前還在推特寫道，他將代表美國出席位於倫敦的北約峰會，民主黨卻在進行歷史上最荒謬的彈劾聽證會。

根據《ABC新聞》（ABC News）獲得的信函，白宮致函給美國眾議院司法委員會（House Judiciary Committee），內容寫道由於還不知道證人是誰，也不清楚委員會是否會提供總統公平的程序，因此川普與律師都不會出席4日的彈劾調查聽證會。

信件還指出，更重要的是，邀請法學教授參加學術討論，無法證明川普能獲得公平的程序，「因此，考量到現階段的情況，我們無意參加你們周三的聽證會。」這封信由白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）簽字，1日晚間寄交給司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）。

川普11月30日透過推特表示，他將代表美國出席北約峰會，民主黨是在舉行史上最可笑的彈劾聽證會，「閱讀紀錄！沒有任何事做錯或說錯！偏激的左派正削弱我們的國家。聽證會的舉行日期與北約一樣！」

美國全國公共廣播電台（NPR）報導，此封信函只是代表川普拒絕出席本周的聽證會，並未提及他未來是否會改變心意。4日登場的聽證會中，屆時將有一些研究憲法的學者討論構成彈劾的要素有哪些。

眾議院共和黨人也磨拳擦掌，他們批評流程過於匆忙、不公平，以此捍衛川普。共和黨人還暗示，有意讓眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）成為「焦點」。

納德勒表示，川普有權審視對他不利的證據，並能傳喚自己的證人。他給予川普的最後期限落在12月6日，必須告知他是否有意傳喚證人與其他證據。

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