「黑色星期五」掀網購熱潮！　美消費額破紀錄達2277億

▲黑色星期五購物節開跑，比起實際到店排隊購買，越來越多美國人選擇在家網購。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

據奧多比分析（Adobe Analytics）數據顯示，今年美國「黑色星期五」（Black Friday）的網購金額破紀錄達74億美元（約新台幣2277億元），在感恩節當日更消費了42億美元（約新台幣1292億元），其中以智慧型手機消費的交易數量大增。

據CNN及法新社報導，奧多比分析公司表示，今年網購金額略低於去年「網購星期一」（CyberMonday）的79億美元（約新台幣2430億元），排名歷年第2，成長了約19.6%，由於今年感恩節相較於去年晚了6天，零售商也因此加大廣告投放強度，並對各類商品提供大幅折扣。

今年有39%線上交易是透過智慧型手機進行，比去年增長了21%，此數據是根據全美百大線上零售商店中的80家交易得出。奧多比分析公司研究部門「奧多比數位透視」（Adobe Digital Insights）首席分析師希萊納（Taylor Schreiner）表示，隨著聖誕節來臨，消費者越來越偏好線上消費，而非排隊等候。

最熱門的玩具包括LOL驚喜寶貝蛋娃娃（L.O.L.Surprise dolls）和迪士尼《冰雪奇緣2》（Frozen 2）的相關產品，電玩類最暢銷的則是國際足盟大賽20」（FIFA 20）、「勁爆美式足球20」（Madden 20）和任天堂Nintendo Switch，最受歡迎的3C電子商品為蘋果筆電、無線耳機與三星電視。奧多比分析公司預估，「網購星期一」銷售額將達創紀錄的94億美元，比去年增長近19%。

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