　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「黑色星期五」掀網購熱潮！　美消費額破紀錄達2277億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

黑色星期五（圖／路透）

▲黑色星期五購物節開跑，比起實際到店排隊購買，越來越多美國人選擇在家網購。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

據奧多比分析（Adobe Analytics）數據顯示，今年美國「黑色星期五」（Black Friday）的網購金額破紀錄達74億美元（約新台幣2277億元），在感恩節當日更消費了42億美元（約新台幣1292億元），其中以智慧型手機消費的交易數量大增。

據CNN及法新社報導，奧多比分析公司表示，今年網購金額略低於去年「網購星期一」（CyberMonday）的79億美元（約新台幣2430億元），排名歷年第2，成長了約19.6%，由於今年感恩節相較於去年晚了6天，零售商也因此加大廣告投放強度，並對各類商品提供大幅折扣。

▲▼黑色星期五購物節。（圖／路透）

今年有39%線上交易是透過智慧型手機進行，比去年增長了21%，此數據是根據全美百大線上零售商店中的80家交易得出。奧多比分析公司研究部門「奧多比數位透視」（Adobe Digital Insights）首席分析師希萊納（Taylor Schreiner）表示，隨著聖誕節來臨，消費者越來越偏好線上消費，而非排隊等候。

最熱門的玩具包括LOL驚喜寶貝蛋娃娃（L.O.L.Surprise dolls）和迪士尼《冰雪奇緣2》（Frozen 2）的相關產品，電玩類最暢銷的則是國際足盟大賽20」（FIFA 20）、「勁爆美式足球20」（Madden 20）和任天堂Nintendo Switch，最受歡迎的3C電子商品為蘋果筆電、無線耳機與三星電視。奧多比分析公司預估，「網購星期一」銷售額將達創紀錄的94億美元，比去年增長近19%。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
孫儷公開喜訊！「家中新成員」報到　一家四口新身分曝光
發票存載具！她一時興起「手機查明細」揭多刷陷阱..1周2次驚
韓國瑜回應砂石案！嗆黃國昌「我不排除提告」：意圖使人不當選
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利警方掃蕩「新納粹組織」逮捕19人！　住所挖出大量武器　

「黑色星期五」掀網購熱潮！　美消費額破紀錄達2277億

納米比亞總統奪56.3％選票成功連任　執政黨失去國會2/3多數

冬季風暴警告！美飛機載12人墜毀釀9死　醫療人員低溫中搶救

巴西政府控NGO縱火亞馬遜　「先抓4人審問」遭砲轟…2天秒放人

丹麥報告：解放軍以科學為名踏入北極圈　地緣政治競爭加劇

看臉就知道是不是有錢人！　研究發現：眼睛、嘴巴會透露社會階級

19歲女神弓箭手上場　鏡頭掃過「零死角輪廓＋大眼」射出瞬間…男粉激動了！

流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

分離8個月...軍人爸現身給驚喜 10歲罕病兒啜泣！兩人相擁淚崩

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

找爸尬桌球！萌喵伸出「山竹拳」　超精準回擊...網讚：不怕沒球友

華莎MMA《TWIT》超帥噴漆　MAMAMOO四人四色螢光顏料上身！

BTS「Boy In Luv到Boy With Luv」　MMA舞台回憶殺！創4大賞滿貫紀錄

義大利警方掃蕩「新納粹組織」逮捕19人！　住所挖出大量武器　

「黑色星期五」掀網購熱潮！　美消費額破紀錄達2277億

納米比亞總統奪56.3％選票成功連任　執政黨失去國會2/3多數

冬季風暴警告！美飛機載12人墜毀釀9死　醫療人員低溫中搶救

巴西政府控NGO縱火亞馬遜　「先抓4人審問」遭砲轟…2天秒放人

丹麥報告：解放軍以科學為名踏入北極圈　地緣政治競爭加劇

看臉就知道是不是有錢人！　研究發現：眼睛、嘴巴會透露社會階級

19歲女神弓箭手上場　鏡頭掃過「零死角輪廓＋大眼」射出瞬間…男粉激動了！

流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

墨國總統警告川普：美軍別想跨境「處理毒梟問題」扯亂國家主權！

葡萄王獨家創新技術受肯定　首爾發明展再抱回金牌、特別獎

賓士現行W222世代S-Class創下銷售里程碑　第50萬輛新車正式下線

天冷皮膚癢到脫屑！補救過敏肌「擦藥v.s保濕」關鍵5成份曝

Ean部落閣／到曼谷過耶誕、跨年　在大人味酒店，嚐米其林一星「Nahm」

逃不了「公設比30％」起跳…應該要有健身房？　網推：「這些公設」加分

目標續留美職挑戰大聯盟　曾仁和：日、韓也想嘗試

買50萬顆泰達幣...他「帶1500萬現金」台南高鐵站前2分鐘全被搶　還被猛踹下車

甄子丹宣布封拳！「《葉問4》是我的最後一部功夫片」

遊客隨意撿小堅果害繁衍　惠蓀林場「三不」護森林生態

蔡英文造勢還沒開始...新北也爆場了！「賴神」現身群眾擠爆搶拍照

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

國際熱門新聞

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

向陸索回深水港　斯國新總統毀約

39具遺體全數回到越南家鄉

大人沒注意…4歲童20顆乳牙全蛀爛！

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

5歲病女困車上　爸吃角子老虎玩整晚

李奧納多救亞馬遜　巴西總統嗆他縱火

奧地利哈修塔特火災　4木屋毀損

倫敦橋2死3傷「IS認了」爆案外案

百萬年薪徵寵物保姆　工作內容讓網戰翻

18歲女斬首奶奶愛犬　冷血傳照片

19歲女神弓箭手上場　射出瞬間…男粉激動了！

更多熱門

相關新聞

冬季風暴警告　美飛機載12人墜毀9死

冬季風暴警告　美飛機載12人墜毀9死

美國南達科他州（South Dakota）一架飛機11月30日墜毀，造成9人死亡，其中包括一名飛行員與2名兒童。國家運輸安全委員會正在調查皮拉圖斯PC-12飛機的墜毀事故，然而惡劣的寒冷天氣使得相關人員的行動受到阻礙。

研究：看臉就知道是不是有錢人

研究：看臉就知道是不是有錢人

亞馬遜墨西哥前執行長涉買兇殺妻

亞馬遜墨西哥前執行長涉買兇殺妻

川普訪阿富汗　塔利班準備重啟和談

川普訪阿富汗　塔利班準備重啟和談

美動物園起火　10動物困穀倉慘死

美動物園起火　10動物困穀倉慘死

關鍵字：

美國黑色星期五CyberMondayTaylorSchreiner北美要聞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

蔡正元給王立強一封信：你的風光時刻已落幕了

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

甜美女星埃及遇難「10分鐘遭侵犯3次」：整個人破碎了

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔私藏片」

更多

最夯影音

更多
大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想

大突破！陸龜滅絕112年再現身　全球最後1隻...學者：實現夢想
未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

未打方向燈！小客車害騎士摔肇逃　正義砂石哥「一個轉彎」霸氣堵人

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

奶油花盛開！美容師巧手清粉刺 療癒片曝光網暴動：要求開直播

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

上滑點「耳朵」秒變監聽器　iPhone隱藏技！15公尺也聽到

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面