金正恩改穿時髦皮大衣　「神似Burberry潮男」做自己不再模仿祖父

▲北韓領導人金正恩穿著象牙色大衣。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

北韓領導人金正恩過往的服裝與打扮，多會令人聯想起他已逝的祖父金日成，然而近期他開始穿起皮大衣，這在北韓可說是前衛的裝扮。韓媒認為，金正恩不再模仿祖父的品味，而是選擇發展出自己的風格。

▲金正恩視察超大型火箭砲試射。（圖／朝中社）

《韓聯社》報導，金正恩11月28日前往咸鏡南道連浦地區，視察超大型火箭砲連發試驗，當時他穿上有著雙排釦子的黑色皮大衣，腰帶中間還有顯眼的鎖扣。再回到上月25日，他在昌麟島視察駐島部隊，身上可見象牙色、雙排扣的厚實戰壕大衣，裡面搭配藍色襯衣，整體令人想起高級時裝Burberry的風格。

報導指出，在南韓，不難看見過膝的皮質大衣，不過這種裝扮在北韓卻是相當大膽；35歲的金正恩近期改變衣著，除了代表年輕的他想要跟上風潮，也可見他試圖打破對於領導人的刻板印象。

事實上，早在被父親點名為繼承人時，金正恩在外觀上就花費心思模仿金日成的風格，像是全部往上梳整的髮型、塑膠鏡框、白襯衫等，連站姿都幾乎一模一樣。由於金正恩當時匆忙當上領導人，此舉被視為要鞏固血統的正統性。

如今，金正恩發展自己的風格，被視為是在釋出以他特殊手段治國的訊息。東國大學北韓學系教授金榕炫表示，金正恩近期改變穿衣風格，與先前針對金剛山的旅遊問題而抨擊前朝也有關係。

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