墨西哥毒梟殺9人縱火燒車　川普籲當局攜手「宣戰」：清理這些怪物

▲ 墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。（圖／路透）



實習記者許祐誠／綜合報導

美國摩門教徒4日在墨西哥索諾拉州北部遇到一場血腥屠殺，其中3名婦女和6名孩童遇害身亡，引起外界關注，連美國總統川普5日也馬上在推特向墨國喊話，現在是墨西哥在美國的幫助下向毒梟「宣戰」的時候。然而，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）認為，當局可以接受合作，前提是美國尊重墨西哥的獨立性。

根據CBS News報導，當摩門教徒遇上屠殺的慘案曝光後，川普於當地時間5日早上9時25分在推特上表示，來自猶他州的完美家庭和朋友們，因為夾在2個互相廝殺的毒梟集團中間，導致包括兒童在內的偉大美國公民被殺，還有一些孩童失蹤不見，「如果墨西哥需要或要求清除這些.....。」疑似間接證實襲擊的背後兇手正是毒梟集團。

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

不久後，川普又在推特上喊話，「如果墨西哥需要或要求合作清理掉這些怪物，美國隨時會做好準備，而且願意快速有效率地介入並完成這項工作。現在是墨西哥在美國的幫助下，向毒梟宣戰並把他們從地球上清除的時候。我們只是在等待您偉大的新任總統來電。」然而，全案仍在調查當中，猶他州的共和黨參議員麥克·李（Mike Lee）表示，「目前不清楚這些人是被挑選出來，或是正好出現在錯誤的地方。」

歐布拉多5日在一場和高級安全官員舉行的記者會上回應，他不相信當局「需要外國的干預以處理這類案件」，但他已經準備好與美國合作，前提是美國尊重墨西哥的獨立性。「我還沒看到川普的消息」，他表示，但相信這是合作的好時機，「我們對此非常尊重。」

不過，歐布拉多拒絕川普向毒梟集團宣戰的提議，因為他認為戰爭是最糟糕的情況，「我總是說政治是為了避免戰爭而發明的，戰爭是非理性的。我們為了追求和平，這就是新政府的特色。」

事發當天，有3名摩門教婦女分別開著3輛休旅車，載著數名兒童到小鎮巴維斯佩（Bavispe）時，突然遭到開槍掃射，一名母親為保護僅7個月大的女兒而犧牲自己的性命；還有一名13歲男童要手足躲在樹叢裡，自己則步行近21公里求助，其中一部車輛被縱火後爆炸，隨後燒成廢鐵。

▼ 遇難車輛因為油箱爆炸，整台燒成廢鐵。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

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