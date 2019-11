墨西哥毒梟殺9人縱火燒車　川普籲當局攜手「宣戰」：清理這些怪物

▲ 墨西哥毒梟屠殺造成9名婦孺死亡。(圖/路透)



實習記者許祐誠/綜合報導

美國摩門教徒4日在墨西哥索諾拉州北部遇到一場血腥屠殺,其中3名婦女和6名孩童遇害身亡,引起外界關注,連美國總統川普5日也馬上在推特向墨國喊話,現在是墨西哥在美國的幫助下向毒梟「宣戰」的時候。然而,墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)認為,當局可以接受合作,前提是美國尊重墨西哥的獨立性。

根據CBS News報導,當摩門教徒遇上屠殺的慘案曝光後,川普於當地時間5日早上9時25分在推特上表示,來自猶他州的完美家庭和朋友們,因為夾在2個互相廝殺的毒梟集團中間,導致包括兒童在內的偉大美國公民被殺,還有一些孩童失蹤不見,「如果墨西哥需要或要求清除這些.....。」疑似間接證實襲擊的背後兇手正是毒梟集團。

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!