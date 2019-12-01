基隆少年凌晨獨自闖包廂！　爆發衝突互砍「5人濺血」

▲少年深夜在KTV發生衝突，警方派遣快打警力到場。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市愛一路一處KTV今（1日）凌晨0時許發生流血鬥毆，一名丁姓少年酒後闖入另間包廂，與林姓少年等人爆發激烈肢體衝突，遭現場3、4人砍傷，但林男當下也反擊砍傷3人。店家見狀後立即報警，警方調動快打部隊到場，將雙方人馬壓制並帶回偵辦，同時協助傷者送醫，目前已將涉案少年函送少年法庭偵辦。

初步了解，丁姓少年原與朋友在KTV位於9樓的包廂內飲酒歡唱，但酒後卻不知何故獨自闖入11樓的另間包廂，當即與裡面的林姓少年發生衝突，雙方先在包廂內一陣互毆，將桌上的玻璃杯幾乎全砸破，混亂中又有人抽出小刀，3、4人圍著丁男一陣猛砍；而丁男也不甘示弱，反擊砍傷對方3人，現場血跡斑斑。

店家見狀後急忙報警處理，警方也火速調集快打部隊到場。在丁姓少年友人聞聲上樓後不久，警方旋即趕到，將現場20多人驅離，並協助5名傷者分送基隆醫院、基隆長庚醫院救治。由於擔心雙方人馬會在醫院鬧事，警方緊急派處更多警力前往急診室戒護；而雙方友人共20多人前往醫院探視時，皆遭到警方攔阻，衝突並未再擴大。

警方指出，全案依傷害等罪嫌將丁、林等4名少年函送少年法庭偵辦，後續也將調閱監視器釐清衝突原因，並持續追查是否還有其他人涉案；基隆市警一分局強調，未來將會加強警力巡邏，避免類案再生。

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▼少年有人前往醫院探訪，遭到警方攔阻。（圖／記者郭世賢翻攝）