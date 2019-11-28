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「這，就是專業！」熊貓出沒基隆市　外送員安全帽也裝上PANDA

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▲ 熊貓出沒在基隆市區 foodpanda外送員專業熱誠感動人。（圖／翻攝自「基隆人大小事」臉書社團）

▲ 熊貓出沒在基隆市區，foodpanda外送員專業熱誠感動人。（圖／翻攝自「基隆人大小事」）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功一路11月25日晚間9時許，出現了一隻騎摩托車的「熊貓」，停在路口等紅綠燈，民眾發現把照片貼在臉書社群「基隆人大小事」，引發網友熱議，仔細看其實是，一名頭戴熊貓安全帽foodpanda熊貓美食外送員。

照片一貼出「基隆人大小事」臉書社群，不少人熱議都說「好敬業」。這名外送員，還背一個超可愛的熊貓小包包，和其他熊貓配件，可說是全副武裝，最近有不少民眾在街頭看見，直呼「好敬業、好可愛」，但也有網友歪樓「這麼可愛的安全帽是要去哪裡買啊？」

請繼續往下閱讀...

基隆市民眾25日晚間9點多，在基隆市成功一路停等紅綠燈時，目擊一名foodpanda熊貓美食外送員，戴著一頂超可愛的白色熊貓安全帽，就是一隻真熊貓在街頭一樣，好可愛。

杜姓民眾貼文表示，「做什麼行業都要專業與熱忱，敬佩！」當時是在停紅綠燈驚鴻一瞥，看到外送員身上，好像還有其他熊貓配件，但看不太清楚是男或女。他把照片貼在臉書社群「基隆人大小事」，引發網友熱議，不少人都說「好敬業」。

有網友說，這個外送員他在愛三路有看到，當下就覺得他好可愛，但「這安全帽是要去哪裡買啊？」也有網友留言，曾經接過她的外送，她還有背一個超可愛的熊貓小包包，服務親切又可愛。

警方表示，安全帽如有CNS的認證標章，就是合法銷售有保障的安全帽。這頂像熊貓的造型安全帽，和一般全罩、半罩式安全帽都一樣，只要有CNS的認證標章就沒有問題，應該是安全帽罩上熊貓毛套，裡面是全罩型的安全帽，主要應以舒適及能否安全保護頭部為考量。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

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