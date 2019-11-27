基隆財政處長「好大官威」叫司機接送上下班　涉「公車私用」市府啟動調查

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，每天叫市府司機接送上、下班。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府不是台北市、新北市等六都直轄市，所以除了市長是首長外，所屬處長都是單位主管，依規定不得配車載送上、下班，沒想到，基隆市政府掌管車輛財產的財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，卻由市府司機開公務車，每天接送上、下班。

據了解，她的住家明明離公車總站200公尺，但是翁利芳數年來，卻長期圖利自己，要求司機每天開市府公務車接送上、下班，司機除了必須提早出門，先前往市政府駕駛公務車，前往處長家中接她上班，下班時再開公務車送處長回家，然後再把公務車開回市政府停放；此舉造成司機請領加班費及公務車損耗，增加市府財政之支出浪費公帑。

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」。

基隆市府今天回應表示，翁處長已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，而目前這個事情，已交由綜合發展處來進行行政調查，一切將按照相關規定處理。27日中午翁利芳在市府停車場，有記者請她回應公車私用問題，她轉頭快步跑回4樓辦公室，只回應「我不知道啊！」

基隆市政府主管汽車、財政的翁處長，長期以來漠視法令「公務車私用」、「浪費公帑」圖利自己，市府卻放任漠視，其他一級單位局處長，是否也有樣學樣，應該好好清查，而如此嚴重違法犯紀，更應該由政風處調查，而綜合發展處行政調查，有民眾質疑將會高高舉起，輕輕放下，無法給市民合理交代。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 有記者請她回應公車私用問題，只回應「我不知道啊！」