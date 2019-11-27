　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆財政處長「好大官威」叫司機接送上下班　涉「公車私用」市府啟動調查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，每天接送上、下班。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，每天叫市府司機接送上、下班。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府不是台北市、新北市等六都直轄市，所以除了市長是首長外，所屬處長都是單位主管，依規定不得配車載送上、下班，沒想到，基隆市政府掌管車輛財產的財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，卻由市府司機開公務車，每天接送上、下班。

據了解，她的住家明明離公車總站200公尺，但是翁利芳數年來，卻長期圖利自己，要求司機每天開市府公務車接送上、下班，司機除了必須提早出門，先前往市政府駕駛公務車，前往處長家中接她上班，下班時再開公務車送處長回家，然後再把公務車開回市政府停放；此舉造成司機請領加班費及公務車損耗，增加市府財政之支出浪費公帑。

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，每天接送上、下班。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」。

基隆市府今天回應表示，翁處長已承認有錯，並在第一時間自請處分，也有向市長林右昌報告，而目前這個事情，已交由綜合發展處來進行行政調查，一切將按照相關規定處理。27日中午翁利芳在市府停車場，有記者請她回應公車私用問題，她轉頭快步跑回4樓辦公室，只回應「我不知道啊！」

基隆市政府主管汽車、財政的翁處長，長期以來漠視法令「公務車私用」、「浪費公帑」圖利自己，市府卻放任漠視，其他一級單位局處長，是否也有樣學樣，應該好好清查，而如此嚴重違法犯紀，更應該由政風處調查，而綜合發展處行政調查，有民眾質疑將會高高舉起，輕輕放下，無法給市民合理交代。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 基隆市財政處長翁利芳，竟然長期「公車私用」，每天接送上、下班。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 有記者請她回應公車私用問題，只回應「我不知道啊！」

ET快訊
CNN、BBC均報導！高以翔「35歲錄影猝逝」　國際媒體震驚
獨／直擊高以翔出事現場！《追我吧》原訂周六收工...工人冒雨
唐綺陽悼念高以翔　憂心曝「年底震驚死亡事件」！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

魏應充準時報到卻沒入監　北檢：彰化地檢緊急通知暫緩執行

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

她公園遛狗遇已婚前任…舊情復燃！不惜當小三也要「一起睡」

桃園11月大女兒腦麻終身癱　父含淚「悶死她」：可憐我這個女兒

基隆財政處長「好大官威」叫司機接送上下班　涉「公車私用」市府啟動調查

快來救我！老翁「受困」電梯求救　結局好瞎…警抬頭：你怎麼在3樓

陸戰隊阿兵哥硬上乾妹　她傳訊閨蜜「不想活著」燒炭亡...法官重判12年10月

快訊／聯繫不上房客！士林房東破門驚見他陳屍屋內　嚇傻急報警

海巡查看台東烏石鼻釣客安全　「8歲童恰巧落海」拋繩拉救上岸

獨／連千毅正式宣戰太陽會！槍手主動就擒「疑點重重」...開吉偽證罪

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

魏應充準時報到卻沒入監　北檢：彰化地檢緊急通知暫緩執行

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

她公園遛狗遇已婚前任…舊情復燃！不惜當小三也要「一起睡」

桃園11月大女兒腦麻終身癱　父含淚「悶死她」：可憐我這個女兒

基隆財政處長「好大官威」叫司機接送上下班　涉「公車私用」市府啟動調查

快來救我！老翁「受困」電梯求救　結局好瞎…警抬頭：你怎麼在3樓

陸戰隊阿兵哥硬上乾妹　她傳訊閨蜜「不想活著」燒炭亡...法官重判12年10月

快訊／聯繫不上房客！士林房東破門驚見他陳屍屋內　嚇傻急報警

海巡查看台東烏石鼻釣客安全　「8歲童恰巧落海」拋繩拉救上岸

獨／連千毅正式宣戰太陽會！槍手主動就擒「疑點重重」...開吉偽證罪

高以翔20歲「大車輪灌籃」畫面曝光！　黑人揭15年交情：忘不了你的善良

魏應充準時報到卻沒入監　北檢：彰化地檢緊急通知暫緩執行

好倒楣！Uber Eats外送員等客人取餐…突遭10樓掉落盆栽砸中

西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

碧潭咖啡飄香　新北農學市集聯合咖啡爽節30日歡樂登場

京東盤點「雙11」台灣業績　銷量年增七倍手機、體脂計最賣

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了　「為什麼我要花錢找罪受？」

愛抽菸！他「小弟弟壞不起來」崩潰　醫一看…血管90%狹窄：手術失敗了

新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

揭韓國瑜選總統原因　張善政：繼續當市長要什麼沒什麼

新竹強風吹落百公斤路牌！　騎士路過「瞬間爆頭」削骨慘死

社會熱門新聞

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

新莊小林哥撞死女騎士　「我負債」裝窮堅稱：才開50

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

統神暴怒告到底！載妻車禍被包圍嗆聲

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

法拉利狂飆釀1死1傷　辯閃「東西」…監視器打臉

統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

李佳芬漏報稅444萬　遭判連補帶重罰120萬

更多熱門

相關新聞

基隆驚見三樓高水柱！汙水管遭怪手挖破

基隆驚見三樓高水柱！汙水管遭怪手挖破

基隆市中正區調和街下午在一處路面上出現三層樓高水柱，源源不絕噴發下整個道路瞬間變成湍急小河。據了解，此次地面冒出的巨大水柱與管線破裂有關，台電公司的外包商稍早在進行電線桿地下化工程時，不慎誤觸淺埋500釐米大水管，目前相關單位已派技術人員前現場進行緊急搶修。對此，相關施工單位也呼籲路過民眾多加留意小心。

潛艦國造落腳和平島　蔡適應：擴大基隆就業

潛艦國造落腳和平島　蔡適應：擴大基隆就業

蔡適應批藍營拿潛艦國造噴政治口水：背後有何居心？

蔡適應批藍營拿潛艦國造噴政治口水：背後有何居心？

基隆豪雨不停　月眉土資場驚傳施工道路崩塌

基隆豪雨不停　月眉土資場驚傳施工道路崩塌

老公喊「為什麼硬要上床」　人妻一見怒告

老公喊「為什麼硬要上床」　人妻一見怒告

關鍵字：

基隆公務車私用

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔「休克倒花圃30分鐘」沒人發現！怒：拿命開玩笑

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面