韓國瑜提「和平協議」需陸放棄武統　國台辦Say No！

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳政錄／北京報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前表示，在大陸沒有放棄武力解決台灣問題之前，兩岸沒有簽署和平協議的條件。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮再次強調中方立場，表示「不承諾放棄武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外來勢力干涉和極少數『台獨』分裂勢力及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」

韓國瑜日前在與外媒座談時，提及兩岸簽署《和平協議》的條件，他說，在大陸沒有放棄武力干涉，武統解決台灣的問題前，台灣與大陸兩岸之間，並沒有簽署和平協議的條件。

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

對於韓國瑜的兩岸論述，甫於8月接任國台辦新聞局副局長、發言人的朱鳳蓮，在今天首次主持國台辦例行記者會時，繼續重申中共總書記習近平今年初的政策基調，她說，「我們多次強調，我們願意以最大的誠意，盡最大的努力，爭取和平統一的前景。」

朱鳳蓮說，不承諾放棄武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外來勢力干涉和極少數「台獨」分裂勢力及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。她說，「我們兩岸同胞是要共謀和平、共護和平、共享和平。」

她進一步表示，推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸同胞的共同利益所在。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，就推動兩岸關係和平發展達成製度性安排，符合兩岸同胞的共同利益。

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