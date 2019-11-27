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台灣運動員「持證上崗」變內援　陸體總修法明年上路

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▲ CBA廣廈劉錚。（圖／CFP）

▲ 台灣球員征戰CBA。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

讓台灣運動員變成「自己人」，還能「持證上崗」！大陸中央11月初發布對台26條措施，提及體育項目開放後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（27日）上午表示，國家體育總局正在著手修訂《運動員技術等級管理辦法》，預計明年初新的辦法就可以正式推出。

對於該管理辦法，朱鳳蓮指出，這將讓台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請候，大陸單項運動協會就可以給他們頒發運動員技術等級證書；同時，他們也可以參加相關部門和協會組織的培訓考試，並獲得相應證書。

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮解釋，這意味著台灣運動員、教練員、裁判員等在內的廣大體育從業群體以後都可以在大陸「持證上崗」，尋求更好的發展。

對於26條措施推出後的兩岸體育交流，她還提到，近期台灣的棒球運動員和教練員感到非常高興的一件事，就是大陸體育主管部門響應台灣體育界關切，力促兩岸棒球交流合作，已經推動棒球納入了2020年杭州亞運會比賽項目。

▲▼第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

▲第九屆「昆山媽祖盃」海峽兩岸慢速壘球邀請賽。（圖／大賽提供）

朱鳳蓮進一步說到，歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以「內援身份」參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可參與相關職業聯賽。

她說，根據統計，本賽季，中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，分別有4位台灣足球運動員、7位籃球運動員作為相關俱樂部的成員參加比賽。有45名台灣乒乓球運動員加盟了15支大陸俱樂部並註冊參加中國乒乓球協會主辦的各級比賽。來自台灣的3支乒乓球隊、3支圍棋隊和1支國際象棋隊也在參加全國聯賽。現在有39名台灣學生在北京體育大學就讀。

大陸國台辦、國家發展改革委11月4日發布「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（26條措施），促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發、標準制定、產品測試和網路建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件，其中25.26兩條屬於體育相關條文。

內容包括：

25.歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，積極為台灣運動員、教練員、專業人員來大陸考察、訓練、參賽、工作、交流等提供便利條件，為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助。

26.台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部亦可參與大陸相關職業聯賽。大陸單項體育運動協會可向台灣同胞授予運動技術等級證書。歡迎台灣運動員報考大陸體育院校。

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