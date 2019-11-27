國台辦挺金雞獎　讚台灣男女演員受大陸歡迎





▲藝人劉詩詩（左起）、倪妮、台灣藝人王大陸出席大陸金雞獎。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

大陸近兩年接力推動對台「31條措施」、「26條措施」，重點涵蓋影視文化交流領域，國台辦新任女性新聞發言人朱鳳蓮，在今（27日）首次主持國台辦例行記者會時，力捧本土的金雞獎、金鷹獎，並表示《比悲傷》等台灣電影和男、女演員，越來越受到大陸觀眾的歡迎。

今年八月，繼大陸文旅部限縮陸客來台自由行後，大陸國家電影局宣布禁止陸方人士，來台參加今年第56屆金馬影獎，並讓廈門國家級電影節「金雞百花獎」，與金馬獎在11月23日同天頒獎「打對台」。當時國台辦另一發言人馬曉光指出，歡迎兩岸影視藝術交流，大陸態度都很明確，「反倒是民進黨當局不斷製造事端破壞兩岸關係，干擾兩岸交流。」把原因歸於台灣方面。

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮在今日的例行記者會上，面對媒體提問兩岸影視合作和文化交流的推動，她進一步舉例，在參與兩岸影視交流合作方面，台灣人士一年度，應邀參與大陸廣播電視節目製作有800多人次，合作意願更加強烈。北京、上海、江蘇、浙江等地廣播電視行政部門收到多家兩岸製作機構提出的合拍邀請，各級電視台和視聽網站引進台灣產影視劇2018年12部、2019年17部，呈現明顯成長。

朱鳳蓮說，在大陸上映的台灣電影也受到觀眾的熱烈歡迎，《比悲傷更悲傷的故事》上映票房達9.54億元人民幣，位居今年大陸電影總票房的第16名。去年第29屆中國電視金鷹獎首次將台灣地區演員納入觀眾喜愛的男、女演員獎評選範圍，今年台灣電影人參評第32屆中國電影金雞獎，並獲得提名。

▲台灣電影人劉若英執導電影《後來的我們》，首次入圍大陸第32屆金雞獎「最佳導演處女作」 。（圖／翻攝百度圖片）

她還進一步說明「中華文化走出去」計畫，表示，台灣藝術家和文創機構先後參加了在馬德里、馬耳他、首爾中國文化中心舉辦的「中國文創產品展示週」、「中國世界遺產文創設計產品展」等重要活動，體現了兩岸同胞共同傳承和弘揚中華文化的豐碩成果。兩岸文化機構共同策劃的「海上絲路——東方生活美學展」納入海外中國文化中心項目資源庫，被首爾中國文化中心選中並於今年5月赴韓國展出。

朱鳳蓮認為，「31條措施」、「26條措施」將為更多的台灣文創機構和文藝人士提供發展空間和展示舞台，為兩岸共同傳承和發展中華優秀傳統文化帶來更多合作機會。

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