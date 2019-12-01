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擺對位置用力發揮　東森新連鎖事業展業部業務經理曾茂榮

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▲▼東森登峰雲東森新連鎖事業（圖／ETtoday）
2015年8月24日，到東森集團報到的第一天，我只是個小小的專員。經歷過一年培訓師與六個月人事專員的歷練，總覺得這麼大的集團，有著許多別家公司所沒有的資源，也有著比社會上更多的機會，一定能好好發揮自己的長才。我在心中期勉自己，也把這樣的想法帶給所有的新進同仁。

在過去兩年教育訓練的工作經驗裡，喜歡看著別人因為學習而有所改變，希望能讓更多人變得優秀、甚至卓越。最常告訴別人的是：「天底下沒有白癡，只有擺錯位置的天才，你把自己擺對位置了嗎？」

終於有我可以用力發揮的地方了

而在過去十年的傳直銷經驗中，我深深明白許多人加入直銷，就在尋求一個與眾不同的機會，讓自己的未來更美好。所以當2017年3月，集團調查有傳直銷背景的內部同仁時，我才知道集團要發展新的傳直銷事業體，恰巧自己過去的經驗可以派上用場，於是2017年5月1日正式調任新事業體「東森新連鎖事業」(當時公司名稱為「東宇國際」)，擔任展業部業務發展工作。當時的心情是：「終於有我可以用力發揮的地方了，終於可以為集團貢獻一己之力。」

▲▼東森登峰雲東森新連鎖事業（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

很多人會覺得，工作不就是工作，何必在乎自己能不能有重大貢獻。但對我而言，我喜歡有努力跟學習的空間，因為學習沒有止境，只要有學習的機會，我一定會用力「偷」學。要特別感謝「東森新連鎖事業」彭振東總經理與林冠緯培訓顧問，無私的指導與傳授，比起之前的工作而言，這份工作更多了一份價值。畢竟，能在工作過程中，學習到更高深的工作技能，這樣的機會可遇不可求，也只有在東森這樣的大集團中，才有機會。

我們一定能做到別人做不到的

在成為「東森新連鎖事業」一員的這兩年來，經歷了從最初的「東宇國際」，轉變為「東森全球新連鎖」。公司規模也從三人的小公司，成長到現在30人的工作團隊。業務上，更突破了市場上的窠臼，整合部分集團資源，再結合傳直銷的優勢與社交電商的趨勢，創造了全新的商業模式-網連通，更建立了前所未有的雙制度模式與大聯盟的概念。這些都是遵循東森集團的企業文化：「打破常規、快速行動」、「先求完成、再求完美」所發展出來的。我也深信，以東森集團的資源，我們一定能做到別人做不到的，達成別人無法達成的目標。

▲▼東森登峰雲東森新連鎖事業（圖／ETtoday）

其中，最重要的關鍵人物就是集團的領航者-王總裁。因為他的氣度與胸懷，讓許多不可能化為可能；也因為他對市場的敏感度，才能讓東森集團屹立不搖；更因為他對人才的重視，才能有這麼多人替他打江山。2018年11月第一次參與集團兩天一夜的研習營活動，發現集團中人才濟濟，學習到更多與集團相關的事務，更重要的是，認識了更多集團同仁，有了更多的工作資源。

▲▼東森登峰雲東森新連鎖事業（圖／ETtoday）

不論是對內的工作同仁，或是對外的事業夥伴，王總裁總是帶給所有人信心與機會。從「東森新連鎖事業」開始，他就一直告訴所有事業夥伴們：「東森的王總裁做事業，只做第一，不做第二。」目前台灣傳直銷公司的排名，前十名只有兩家台商公司，所以「東森新連鎖事業」非常有機會，目標是三年進前十名，五年進前三名，十年拿下台灣第一名。相信跟隨著總裁的腳步，一定能達到這個目標與夢想。

▲▼東森登峰雲東森新連鎖事業（圖／ETtoday）

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