東森是我實現理想的園地　東森新連鎖事業電商事業部執行副總顧武男



2017年9月10日加入東森，當時的我，懷抱著想建立一個理想中利益眾生的電商平台。之前歷經兩家公司都未能成功，直到進入東森，才發現原來這裡才是我實現理想的園地。

「網聯通」 開創台灣傳直銷產業新頁

還記得，「網連通」剛成型初期，總裁霸氣的在會議上說：「這是未來的商機，現在全中國都在做這件事。」於是，東森社交電商「網連通」正式在2018年1月開始起造。當時的「東宇國際」(現在改名為「東森新連鎖事業」)，率先運用「網連通」社交電商工具，在市場上進行業務推廣，開創了台灣傳直銷產業的新頁。還記得當時，我與彭振東總經理的對話：「我們如果要做直銷，就一定要找出和其他公司不一樣的作法，要徹底顛覆這個產業，成為全世界頂尖的直銷公司。」這個目標，如今仍然在快速的前進中。

在創建「網連通」的初期，彭振東總經理總是傾力協助，經常召集跨部門的溝通協調會議，爭取集團資源的注入。尤其是一開始取得當時「東森購物」王志仁執行長的支持，讓我們順利跨出了第一步。直到那一刻，我才深刻的體認到，原來我的理想需要這麼龐大的資源才能完成，難怪我在前兩家公司無法實現。



光是「東森購物」的資訊研發部門就編制有近70人的技術團隊，再加上商品、行銷、美術設計等，是個近300人的後勤部隊，這是何等龐大的資源與團隊力量。然而，在過去兩家台商公司的經驗裡，企業領導人總難以在看到獲利之前，再下重本投資，以致商機消逝。唯有在東森，王總裁的洞見與魄力，讓「網連

通」創建初期，就能順利整合集團內各部門、各關係企業的資源,讓「網連通」的1.0版順利在2018年3月25日正式上線，同年4月14日開始正式運營。如此迅速有效的行動力，也讓我就此對台資企業的效率完全改觀。

打破常規 快速行動

跟隨著彭總經理與王總裁的腳步做事，總能讓我悟到更多創新的想法，讓我的工作內容永遠不乏新鮮感，並且樂在其中。尤其是在集團資源整合的過程中，讓我完全體會到「打破常規、快速行動」這句話的真義，這也成為我在集團內工作最受用的一句話。



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在2018年，東森先後併購了「草莓網」與「自然美」，在完成股票交割沒多久，經營團隊就快速進駐。同年8月16日，「草莓網」連通功能就正式啟用；12月，「網連通」也正式介紹給所有「自然美」加盟店東，讓「網連通」的資源與運用再向前跨出了一大步。而此時此刻，王總裁又宣佈重掌「東森房屋」，立即在集團內成立專案部門，全力支援「東森房屋」的發展。2019年3月12日晚上，特別召開了「東森房屋」加盟店東的高峰會，王總裁親自把東森社交電商「網連通」介紹給所有與會店東，由我負責簡報說明，「網連通」也就此跨入了房仲業。東森集團，敢創新、敢給資源的企業文化，大大鼓舞了所有「網連通」的店主與實習店主，相信東森社交電商的風潮，未來將更加速發展。



誓言成為台灣社交電商領頭羊

到2019年3月底，剛好是「網連通」上線滿一週年。猶記得，正式運營的第一個月，我們只有500個用戶，月營業額不到40萬。隨著「東森新連鎖事業」全體同仁與經銷商夥伴們的共同努力，如今「網連通」的用戶已超過十萬人，每月仍快速的增長中；而月營收則突破了4,000萬，創造出令人驚艷的成績。3月17日舉辦首屆東森社交電商大會時，現場來了500人；到7月13日舉辦第二屆東森社交電商大會時，一口氣竟有1,500人購票進場，在在給我們莫大的鼓舞。我們誓願成為台灣社交電商行業的領頭羊，並將此商模持續擴大經營，不只是成為直銷事業的發展利器，更要為集團建立起新產品的銷售渠道，成為未來重要的獲利來源。