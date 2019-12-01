咱們一起登峰　東森新連鎖事業總經理彭振東



你的成功就是我的成就！

一個人的能力，絕對不是自己有多厲害，而是要看你周邊的人，能夠願意協助你的力量有多大。

各位大家好，我是彭振東，振作的「振」、東西南北的「東」，嚴格來講是東森的「東」，這樣的名字是不是很有使命感，這就是我的自我介紹。目前在很多的OPP場合，我常常提出來這樣的一個思維，這樣的一個觀念，跟夥伴們做一些分享。

跟著東森一起打拼成長

轉眼在東森集團已經 27年。細數歷練過各樣的崗位，從基層的業務員開始，再做到專員、經理、副理、副總、總經理，也歷練過台北市有線電視的董事長及總經理。這一路上，跟著東森集團的成長，自己也成了家，立了業，也有了東森寶寶、東森房屋、東森車輛，可以說全身除了名字之外，都是東森系列一起打拼成長而來。跟著王總裁這一段，生活上他是個人的大哥，工作上他是永遠的老闆。

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一個人的能力，需要有環境的砥礪和錘鍊。就好比人在20歲到30歲的時候，有人願意教導你；3歲到40歲的這個階段，有人願託付任務給你，有人因你而事業開展；50歲到60歲，則要為人師表，桃李滿天下。現在我已經到了51歲這個年紀，也一直跟著這樣的一個頻率和節奏前行。年輕時，有人教導也有交付；30-4歲時，有人負責、交付任務、也去學習；現在進入50-60歲的階段，就在「東森新連鎖事業」的舞臺上，成為為人師表的領導者，特別有深刻的感受。

一個人的能力，來自於環境的錘鍊之外，更重要的是朝夕相處。生活上就像是一個團隊大家庭，有點像是電影《阿凡達》裡的那一幕，印象非常深刻，每個人的腦都連在一起的感覺，一起面對環境的變化跟挑戰,再一起成長茁壯。

細數在這個不短的職場生涯裡，永遠每一年、每一回的感受都是：「展望、挑戰與契機同在，光榮、奮鬥與夢想並存」。每一次的發展，或許是一枚勳章，但都已成一段歷史；但是展望日後的發展，才是未來的希望。

前瞻下一個十年的發展

人，說來也奇怪啊！在小孩子的時候，你叫他三分鐘、五分鐘不動，他很難受；到了二、三十歲的時候，能夠規劃的大概就是一個月要做些什麼；30歲到40歲 之間，開始會考慮我明年年度計劃，這個時候往往也都是隨著東森集團每個公司的運營成長，在做年度預算；過了50歲的時候，著手規劃就是十年，下一個十年能夠做什麼？所以我一直在想，以王總裁目前60多歲，已經在思考規劃未來 二、三十年的發展；那咱們鄧小平同志，似乎就更厲害了，他規劃他在70歲的時候要收回香港，他的規劃時程是50年。

隨著每一次企業環境的轉型，總會產生工作職場上的變化。從業務、有線電視、零售流通平台、大陸拓展、商貿，到現在直銷平台的挑戰，我的心情始終都是如履薄冰。但畢竟一個人的力量總是不足，除了要有卓越的領導人，帶著團隊一起前進外，更重要的是形成一個企業文化的氛圍跟風格，那是別人取代不了的一個核心價值。目前，東森集團零售流通平台面對環境、科技，以及直銷產業蓬勃發展的競爭下，總裁的真知灼見，看到了其他企業所不能做的藍海。我們每次都是用盡全力去嘗試、去突破，結果都能屢獲甜點；雖然也有一些不成功的案例，但總體來說，達成了不錯的成績。這也就是所有生物進化論的過程，你沒有嘗試，怎麼知道下面的結果是什麼。

擔綱直銷產業的先鋒部隊

非常感謝總裁，每次有新任務總是交由我來擔任先鋒團隊。多數僥倖成功了，但也有些是失敗的格局，成功的經驗固然可取，失敗的教訓往往更珍貴。目前東森正積極跨入直銷產業，深刻感受到競爭對手都是以全球的格局來布局，東森也決心從原本內需的台灣市場，放眼大陸,胸懷全球，未來15年內，要締造華人在直銷界的另一個光環。但光有決心還不夠，光有膽識還不足，如何以分享及創新的科技思維，導入既有的傳統直銷行業，是目前「東森新連鎖事業」刻不容緩的任務和目標，也慶幸集團所有公司跟同仁的支持。

雖然每個單位都有各自的KPI，跟巨大的高標要挑戰，但大家同步在一個成長氛圍底下，彼此激勵，相互扶持，其實這就是所謂的團隊精神、總裁精神。去年直銷達成1.1億亮麗的營收，未來要挑戰30億、50億，更要能夠在五年之內打敗現有的美商直銷公司體系，這是已經立下的軍令狀與心願。我也感受到直銷業界有兩個團隊，過去在企業裡，只有內部的團隊跟消費者；而我們的加入，現在出現了所謂夥伴關係的團隊，除了員工、股東、消費者之外，還多了一個一起奮鬥創業的經銷商夥伴。藉由這樣的夥伴關係、跟夥伴一起成長的過程，希望在未來的15年再攀高峰。

當然，這也是東森集團之前所沒有的DNA，但是東森向來不是有了DNA，才去做某個領域。通常是朝著這個方向，有了這把箭射出去之後的靶心，在路途上號召有志之士、專業人士、志同道合的夥伴一同開創。

從以前總是自己要有多強、自己公司要有多好、自己團隊還要更好的方向，轉而投入到一個只有幫助別人成功，自己才能成功的直銷行業，所以，來吧，咱們一 起登峰！