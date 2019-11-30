「草莓網」必將在世界大放異彩　草莓網執行長楊俊元



映入眼簾的紫色大樓，「草莓網」第一眼就能讓人留下深刻的印象。如果你再多認識這家香港美妝電商公司，會對「她」的成就更為咋舌：擁有超過800個以上的國際美妝品牌、超過33,000種以上的美妝商品、支授38國語言、行銷世界 200個以上的國家和地區，足跡遍及美國、英國、挪威、巴西、澳洲、紐西蘭、印度、西班牙、義大利，乃至俄羅斯、以色列、南非⋯⋯等。



「草莓網」有一個溫柔甜美的名字，也有著世界首屈一指美妝跨境電商的盛名，已經在香港屹立20年。這樣的一個全球美妝跨境電商加入東森集團後，強強攜手，勢必更將在全世界大放異彩、發光發熱。

「台灣的東森」要變成「世界的東森」

「草莓網」在東森集團豐沛的資源挹注下，國際合作的版圖更加擴大與深化。過去一年來，「草莓網」走進了中東、俄羅斯、南非、波蘭、埃及、伊朗⋯，而原來就已進駐的韓國，又將增加一個強而有力的新夥伴：韓國現代購物。而為搶攻 亞洲美妝市場，在台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南，則與「蝦皮」攜手合作。至於全球最大的大陸市場，與「網易考拉」、「小紅書」、「唯品會」的合作，也繳出更亮眼的成績單，現在還將增加「蘇寧」這個實力強大的合作夥伴。



台灣是深耕經營成功最好的例子。自從東森親自操盤「草莓網」在台灣的市場後，在短短六個月內，「草莓網」在台灣的業績成長600%，一舉挺進「草莓網」全球排名的第九名，預估2020年可挑戰前五名。

台灣的東森，走向世界的東森，透過「草莓網」行銷全世界的物流、金流能力，東森嚴選的商品也成功地走出台灣，進軍全世界。台灣的商品做到了真正的跨境貿易，「台灣的東森」也變成「世界的東森」。

「跨境貿易」一詞，在台灣沸沸揚揚被討論了好幾年，但真正做到的有誰？大多都是發發新聞稿的形象宣傳，而不是做到真正的跨境貿易。「草莓網」則是金流、物流、商品、資訊、客服、行銷，全部到位的平台，是可以真真正正實踐跨境貿易的網路平台，隨著持續加強國際化的廣度和在地化的深度，「草莓網」的營運勢必會再有新一波的成長。



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臨危受命 人生難得的際遇

2019年7月我被總裁賦予接任「草莓網」執行長的重任。從台灣到香港赴任，這無疑是我人生至今最大的挑戰；但我不是一個人，而是有整個東森集團龐大資源的支持做後盾。

短短一個月時間，我一方面摸索、熟悉「草莓網」一個外國公司的運作方式，認識來自各國的同事，從中深入了解推展中的業務；另方面也同步開拓了韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等國的新合作夥伴和市場。現在回想起來，自己都覺得有些不可思議，這麼多的事，過去一個月是怎麼完成的？每天有開不完的會議、看不完的文件、一件又一件等待決策的事情，很忙，但也很充實。入夜靜心片刻，才猛地想到，我是在國際之都香港工作，這是人生中多難得的際遇啊！



「草莓網」的再進化

我不是一個人，而是有全東森的支持，東森購物、東森自然美、東森網連通、東森新聞雲⋯，在東森集團豐沛資源的加持下，「草莓網」的再進化已經開始啟動。東森購物大大拓展了「草莓網」的產品線供應鏈，除了國際美妝品牌外，新增了台灣一流生技大廠生產的保健食品，「草莓網」未來將是「美麗」和「健康」兼具。

「東森自然美」深耕兩岸47年，優質的產品，廣受華人世界喜愛，藉著「草莓網」的渠道，西方世界將有機會一睹這東方佳人的風采。「東森網連通」快速崛起的社交電商商模，將讓「草莓網」更加開枝散葉，深入到每一位消費者的生活日常。「東森新聞雲」全台灣流量第一的新聞網站，加速讓台灣成為繼香港之後「草莓網」的主場。

「草莓網」+「東森購物 (ETMall)」，已經跨出了百億台幣電商的第一步。既然是打國際盃，未來在資源整合的催化下，下一步就是要把新台幣變港幣，一如總裁的名言：「Show me the money！」