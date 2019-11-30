站台張廖萬堅　賴清德：若國會未過半…台灣恐成第二個香港

▲賴清德和張廖萬堅一起打擊，象徵打擊成功。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第4選區參選人張廖萬堅30日成立競選總部，民進黨副總統參選人賴清德到場站台表示，除了未來分別編列1千億、6百億在幼兒照顧和長照之外，他並駁斥傳聞，這些錢並沒有用到年改的基金，此外，有鑑於香港反送中事件，賴也拜託大家國會一定要過半，否則台灣變成第二個香港，以前為民主奮鬥的努力全白費了。

▲賴清德和張廖萬堅一起打擊，冒出繽紛汽球。（圖／記者鄧木卿攝）

張廖萬堅競選總部下午以親子闖關的嘉年華會方式成立，吸引上千名家長帶著小孩前來，包括桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、何欣純及10多名市議員都到場力挺。

▲賴清德呼籲大家幫張廖萬堅拉票。（圖／記者鄧木卿攝）

鄭文燦表示，他和張廖萬堅除了支持不同球隊之外，其他方面都非常相像，過去一起參與民主運動，如今已變成青壯世代，鄭除了肯定張廖在立法院的表現外，更以香港為例，香港日前區議員選舉，泛民派大勝，這給了台灣很大的啟示，如果香港藉由抗爭向全世界表達爭取民主自由的運動是上半場的話，那麼下半場就換台灣來打。

▲鄭文燦為張廖萬堅站台造勢。（圖／記者鄧木卿攝）

鄭文燦砲轟國民黨總統參選人韓國瑜信口開河，甚至接受北京設定的條件，這對台灣非常危險，當選高雄市長不到3個月，還做不出成績就要選總統，因此，他呼籲大家再給小英總統4年，台灣會更加安全，更加繁榮。

▲張廖萬堅競總成立，吸引上千人到場。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德致詞表示，張廖萬堅一直堅持推動教育文化，以孩子就是未來為目標，所以有孩子王的稱號，擔任立委4年來，爭取了3億多經費，充實學校軟硬體設備，造福學生，希望大家都當張廖的總幹事，幫忙拉票。

至於幼兒照顧方面，賴清德說，人口問題已成了國安危機，因此小英總統允諾，未來當選後，零至六歲的照顧津貼，將從現在每月2千5百元，加倍至5千元，預計要準備1千億元在幼兒照顧上。

此外，根據聯合國的高齡化社會標準，台灣65歲以上老年佔人口14%，因此政府全力推動住宅式長照，居家式長照，目前長照經費是1年50億，明年要增加至4百億，當選後甚至要再增加到6百億元。

賴清德也藉此澄清外界傳聞，政府這些照顧經費來源，並不是從年改後的基金挪用而來，軍公教有自己專用基金，政府不但沒有挪用，反而每年都編1百億放在基金內，至於幼兒照顧和長照經費來源，就從發展經濟而來，台商陸續加碼回台投資，人民有就業機會，政府也就有稅收。

最後賴也以香港反送中為例，拜託大家一定要讓國會過半，否則台灣就會變成第二個香港，而台灣過去為民主自由打拚的努力，將化為烏有。

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