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日本人吐槽「4台客點一碗麵」！台店家：20陸客點兩碗…網酸：兩岸真是一家

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▲▼夢多。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲夢多表示當場翻開壽司、要求加芥茉的舉動很無禮。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

 記者鄭思楠／綜合報導

藝人芳瑜日前在節目《2分之一強》中表示，有日本師傅抱怨，很多台灣人到日本名店吃飯，擔心吃不完，4個人只吃一碗麵。無獨有偶，風傳媒9月11日的一條新聞中，一位逢甲夜市的阿嬤竟吐槽，不歡迎陸客來店吃飯，因為他們「20個人只點兩碗面」！對此，有網友狂酸，「兩岸真是一家。」

大陸8月1日禁止47個城市發放台灣通行證，等於陸客不可到台灣自由行，引發社會關注。根據交通部觀光局初步統計，今年9月陸客來台僅剩11萬人次，創開放陸客來台觀光以來新低紀錄。有旅遊業者喊苦連天，抱怨生意差、收入不好。不過，在風傳媒當天的節目中，這位阿嬤語出驚人的表示，「陸客最好不要來，沒有人歡迎他們，因為他們20個人點兩碗麵，一人吃一條，還把整個店霸佔。」

無獨有偶，芳瑜近日在《2分之一強》表示，很多台灣人怕東西吃不完，會4個人只點一碗拉麵，吃完後再到下個排隊名店繼續吃，但看在日本人眼裡是非常無法接受的、不歡迎這麼做，導致後來有些日本店家都會強制規定，每個人進來都一定要點一碗或者有最低消費。

▲▼夢多。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

▲夢多上節目分享日本職人的心聲。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）

日籍藝人夢多也補充，到日本千萬不要惹到師傅級職人，因為傳統日本料理店的師傅其實很兇，像黑道一樣；有師傅向他抱怨，台灣人到日本吃壽司，居然會將已經捏好的壽司撥開，然後討芥末再加上去。對此夢多說，拜託不要這樣，很不禮貌。

夢多還指出，還有很多台灣人吃壽司只吃上面的生魚片，在壽司師傅眼裡也是非常不尊重他們的行為。他無奈地搖頭表示，「我在台灣看到很多次，這樣真的很不好。」

對此，有網友狂酸，「原來我們和大陸一樣啊」、「跟陸客學的嗎」。不過，大部分的網友認為，「在台灣旅遊這種嚐鮮的狀況很正常，為什麼日本人無法接受？不解」、「不歡迎算了，日本人也有六個人吃一碗冰的，台灣也沒嫌棄過日本」、「日本人來台灣吃阿宗麵線，也常常點一碗兩個人吃啊，看過好幾次」、「各人有各人的吃法」、「東西賣出去了別人愛怎麼吃就怎麼吃」。

▼約從17：16分開始。（影／取自YouTube／2分之一強）

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