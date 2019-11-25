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社會 社會焦點 保障人權

險丟命！嘉義婦逛夜市吃壽司噎到昏迷　警消接手CPR送醫

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府消防局第一大隊湖內分隊於24日晚間19時58分接獲通報，指稱博愛路二段知名夜市內有婦人昏倒，立即派遣湖內救護車出勤。

▲▼ 逛夜市吃東西突然噎著昏倒。（圖／讀者提供）

▲婦人逛夜市吃壽司突然因噎著昏倒，警消到場後接手搶救，順利救回婦人生命。（圖／讀者提供）

救護人車到達現場後，發現64歲李姓女性病患躺臥在地上，旁邊一名年輕女性正依119派遣員線上指導實施DACPR。因現場為知名夜市，圍觀人潮眾多，救護人員立即請圍觀民眾離開並接手評估生命徵象並詢問家屬病史，患者先生表示其老婆在吃壽司時噎到，不久即倒下。

救護人員試著清除異物，經評估仍無適當呼吸及脈搏，立即操作CPR並貼上自動體外心臟電擊器（AED）但不建議電擊，隨即架設自動心肺復甦機（Lucas）持續實施CPR，並建議家屬送往就近醫院進行搶救，家屬同意後隨即送往台中榮民總醫院嘉義分院進行治療。到院後經醫師將異物夾出並注射藥物後，病患於20時26分恢復生命徵象，成功挽救一條生命。

嘉義市政府消防局呼籲，在公共場所遇有民眾昏倒，在確認現場安全後，應依「叫叫CD」口訣評估患者，如果可以立即取得就近的PAD（公共場所自動電擊器），可以有效延續生命之鏈，使患者存活的機率提高。在報案同時，若119已知患者無適當呼吸及脈搏，亦會在線上教導實施CPR（DACPR），以提早啟動生命之鏈，等待救護人員到達。人人學CPR，市民出門有保障。

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