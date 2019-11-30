持續創新的登峰路上　ETtoday新聞雲共同創辦人蔡慶輝



2000年、21世紀伊始，我離開「聯合晚報」，來到東森集團參與籌設創立「ETtoday.com 東森新聞報」。變身數位媒體人到今天，一晃眼已經超過18年。這18年從錯誤中學習、在未知中成長、因創新而茁壯，其中有淚有笑，有失敗也有成功。「ETtoday新聞雲」今天能成為台灣第一名的網路新聞媒體，都因為有一根大柱子–王令麟。

ETtoday的.com時代

放棄「聯合晚報」12年年資，辭職投入未知的數位領域，一點都沒有遲疑。猶記總裁看到我來報到的第一句話：「你的頭髮呢？」(驚)；從此，頭髮就一路掉⋯⋯(哀)！果然「ETtoday.com」甫上線就碰到網路泡沫，大家還在摸索下一步；而同時間上線的「明日報」一年就關站了。這18年來，記不清有多少次大家互相鼓勵「堅持下去」；其中最堅持、最堅強的人，就是王令麟。

自2000年3月到2008年3月，ETtoday還在.com的時代，因為網路環境尚未成熟，我們不斷地嘗試各種可能。除了新聞，2006年開闢了「房仲平台」、「YOYO 幼教平台」、「旅遊平台」、「民宿評鑑平台」等創新作法；我心裡堅定的想，這一定會成功、咱一定會成功！可惜，2007年初爆發的力霸案，一時之間讓大家措手不及，東森集團進入黑暗期，一度我還去借了一億元回來「東森電視」發薪水。



外資掌握「東森電視」經營權沒多久，在只看短利，不重長期投資的前提下，捨棄了上百位新聞專業人員八年努力經營、且品牌已經成熟的「ETtoday.com東森新聞報」，將資產廉價賣掉，也切斷了專業新聞人的生計與東森的情感連結。

我把自己跟49位同仁一起裁了

這是 ETtoday 第三次裁員。而這次,我沒接受慰留，「我跟大家一起走！」

我把我自己跟49位同仁一起裁了！那一夜，2008年3月31日午夜12點，春天還有點冷，雨絲在街燈下紛紛飛飛閃著光影。團隊聚集在辦公室，看了《ETtoday.com 東森新聞報》最後一眼，熄了燈，眼淚在黑暗中流下。之後，再亮燈，我帶著大家揭開了新招牌「N O Wn e w s . com今日新聞」；而新招牌開張沒多久，竟馬上碰到金融海嘯！

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這年秋天，我臥薪嚐膽靜思冥想、鑿壁借光潛心研究(看了很多書)，畫出一張新媒體藍圖，以「分享、參與」勾勒出傳播的新模型，而這後來竟成為全球新媒體發展的預言。在三年多的時間裡，團隊沒有散去，我們繼續相互支持、做彼此最好的夥伴，共同把「NOWnews」這個品牌做出市場價值，且持續的創新研發，蓄積能量。2010年我們更加確認新媒體即將有革命性的變化，儘管大家懵懵懂懂，我還是成立了「新媒體實驗室」，逼大家投入「酷新聞」社群媒體經營操作、自我學習的實驗。



社群新媒體「做就對了！」

2011年夏天，團隊成員一起離開「NOWnews」準備衝刺新事業，新媒體品牌是「見報」。我各方去募資，但接觸多位投資人都不懂我講的「社群媒體」是什麼？我正考慮拿房子去抵押，好趕快發薪水給團隊時，一通電話打來，對媒體始終堅持的總裁找我。一個艷陽的午后，那是一次至為重要、沒有半點遲疑的會談，總 裁說：「來合作吧！」然後，我回到家就收到會議通知，就一路走到今天。事後總裁總愛說，當時我跟他談「社群媒體」，他聽不懂，但直覺「做就對了！」。



「ETtoday.net 新聞雲」從2011年8月開始籌備，10月2日近50位同仁集體報到，總裁在門口一個一個握手為大家掛上名牌。我們做一整天的「社群新媒體」教育訓練，一個全新的「ETtoday」快速的在11月1日正式上線。網路圈對這樣的開發速度，都覺得不可思議；我們倒是很有自信的認為，一定會成功、咱一定會成功！

ETtoday .net時代

「ETtoday」進入. n e t時代，在網站上線當天，我們就已經有了七個粉絲團(包括寵物雲、星光雲 )、三萬多名粉絲；因為，我們把「酷新聞」的三萬多位忠實粉絲全都帶了過來。「樂在分享、愛上雲端」，是我們社群經營淬鍊出來的核心價 值與願景。在「ETToday.net 新聞雲」籌備的營運計畫書裡，我們很有信心的寫 下日均流量目標：第一年300萬、第二年600萬、第三年1,000萬。我們也真的照表操課逐年達到目標，在第四年還衝上1,500萬。為什麼？因為我們早已掌握了社群互動的大趨勢、預見社群時代的來臨，並持續創新發展出「鍵盤大檸檬」、「民調雲」等新媒體新模型，我設計的「民調雲」甚至拿到商業模式專利。



「news 3.0，你就是媒體！」我在2010年提出的新媒體理論，是傳統媒體人很難領會的觀念。在這過程中，我不斷受到各方的質疑，「太依賴臉書了！臉書倒了怎麼辦？」我的回答是：「臉書會比我們快倒嗎？」很顯然的，現在全世界各媒體都高度依賴臉書，臉書還沒倒！而「ETtoday新聞雲」已是臉書在全球前15大的導流合作夥伴，也是在台灣的重要合作夥伴。

每一個安排都是最好的安排

「這一切都是老天的安排，而且每一個安排都是最好的安排。」我從採訪中心副主任開始，歷經大編輯台財經中心主任、採訪中心主任、協理、總編輯、財經台台長、副總經理，然後再從總編輯到社長。回想每一個關鍵的時刻，老天都安排好了未來的今天。試想，如果當年外資沒有裁撤「ETtoday.com 東森新聞報」，今天會不會有「ETtoday.net 新聞雲」?

創新是孤獨的，特別是觀念的創新！ETtoday社群新媒體的成功關鍵，就在觀念創新的領先。在東森再次登峰的這條路上，感謝總裁「做就對了!」的覺知與毅力，感謝一起走過的夥伴們，儘管有太多的挫折與磨難，但峰頂果實終將成熟。