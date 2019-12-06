記一段既辛苦又甜蜜的東森歲月　ETtoday新聞雲製作部副總溫成



我是在2008年4月1日「ETtoday.com 」熄燈易主為「NOWnews.com 」時，加入這個團隊的。在這之前，我雖然已有將近十年的網路經驗，但主要的範疇都是在音樂產業，網站規模和流量也不算大，而且大多不是倒閉，就是泡沫化，我甚至曾在兩年內換了六個工作。

從「NOWnews」開始，我接觸到新聞網站，也第一次接獨到流量這麼大的網站。我的第一個任務就是負責改版，經過半年多的了解與規劃，我與資訊團隊一起把舊的「ETtoday.com 」改版為新的「NOWnews.com」，並引進DIV+CSS組版技術及SEO(搜尋引擎優化) 觀念，同時也導入廣告聯播網和流量分析。

一段奇特的經歷

在「NOWnews」三年多新聞網站的歷練後，因緣際會下，我在2011年隨著ETtoday原本的舊團隊一起離開「NOWnews」，在短短兩個月一起重新打造全新的「ETtoday.net」。這是一個相當奇特的經驗，我們把「ETtoday.com 」改版為「NOWnews.com」，最後我們再打造一個全新的「ETtoday.net」。





藉由Facebook社群操作擴散，在「ETtoday.net」上線兩年半後，我們的流量突破了千萬，這是團隊從未經歷過的。從事網路行業有一個特性，就是變化很快，新的技術不斷出現，從電腦版、到手機版、再到 APP，必須要不斷的精進與學習，才不會被淘汰。以我負責的廣告聯播網業務來說，從早期的CPC模式到CPM模式，從媒體採購到程序化購買，再加上Header Bidding、FBIA及AMP的興起，過去七、八年變化真的非常巨大，只能不斷的創新學習、迎頭趕上，才能存活。





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一件最自豪的事

隨著流量的成長及優化操作，廣告聯播網年營收由2012年的285萬元成長到2018年的1.67億元,成長58倍之多。這中間的學習過程，既辛苦又甜蜜，但也收穫滿滿。如果不是「ETtoday 新聞雲」給我這個學習和貢獻的機會，就沒有今天的我。在「ETtoday 新聞雲」，我最自豪的是，過去七年我在廣告聯播網優化操作的努力，為公司贏得四個 Google Publisher Day大獎，分別是「2012年度創新大獎」、「2013最佳典範大獎」、「2016前瞻性大獎」及「2018年度創新 大 獎 」。

從踏入網路事業至今剛好是第二十個年頭，同時也是我在東森集團的第八年，我非常珍惜與感念公司給我的機會及一切。一開始我把自己定位為一個「小幫手」，希望透過我的專業來服務公司，並協助同仁完成任務，達到目標；沒想到倒頭來是我自己的收穫最大。





還有許多許多的感謝

未來，我會繼續跟著王總裁的腳步，隨著集團的發展持續學習與精進。要感謝的很多很多，除了謝謝王總裁及歷任總經理給我的支持，讓我得以在工作上得到最大的發揮，我也感謝這一路來陪我成長打拼的資訊和製作團隊。

最後，要特別感謝我的老婆。雖然在她眼裡我不是一個合格的老公與爸爸，總是把工作擺在第一；但在我需要時間專注工作的時候，她雖不情願，卻也總是獨自挑起照顧兩個小孩的重擔，好讓我能專心完成每一件長官交付的任務。