只能加快腳步努力跟得上　ETtoday新聞雲新聞部總編輯林妏純





「成功的人之所以能成功，在於他們的行動力。」加人東森集團一年多，對東森集團執行策略長王令麟的「行動力」，衝擊至深。

我在2018年5月進入東森這個大家庭。在此之前，對「東森」了解很有限，僅從碎片式的新聞報導窺知一二。恰逢2018年4月「鏡週刊」封面報導「王令麟拚網霸」主題，引爆媒體同業在新媒體社團廣泛討論，激起不少媒體人對東森大家長、對東森新聞雲「到底要做什麼」產生好奇。「與其好奇，不如親自體驗！」於是，2018年5月14日，我到ETtoday東森新聞雲報到了！正式加入東森大家庭！

身歷其境見證「了不起」的行動力

一年多的「身歷其境」，深刻體驗、見識到執行策略長，以及各關企部門主管、同仁的「了不起」！





「不同的信念，決定不同的命運」。進入東森，時時被提醒、被要求要做到「快速行動、打破常規」。這句slogan是經常提出前瞻作為、勇於變革的執行策略長時時提醒同仁的「精神口號」。在東森，決策者的明確領導，目標相當明確，各自有被賦予的KPI。而我的挑戰，就是當時即時新聞點閱率遙遙領先各家的「蘋果日報」、公司期許達到的KPI，初來乍到，自評實在「不容易」！那時新聞雲日均流量為1,180萬，與「蘋果」的差距至少一千萬PV，KPI設定半年內PV要做到1,500萬、甚至朝2,000萬以上，終至打敗蘋果。

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既然有明確的任務導向，也只好衝了！網路即時新聞惟「快」不破。新聞要搶奪聲量，獨家之外，快速出稿對即時新聞是最重要權項。因此要求新聞部首要工作就是要做到「速度」，也就是新聞要求搶快、求速，但一定要確實，我們「用速度搶流量」！





2018年5月底到7月間，台灣社會案件頻傳，新聞雲搶快、搶獨家，多起新聞，包括分屍案、葛西健二疑虐童致死案、富少飆速自強隧道事件等，七月新聞雲日 PV一度衝破1,700萬，但日均仍有努力空間。之後，隨著FB演算法對導流有用的助攻，日均PV漸朝1,500萬邁進。2019年底的九合一大選硬仗，原本預估依 新聞雲以往選舉新聞的能見度來看，PV大約落在2,500萬，結果經由T雲所有同事的努力，我們做到了日PV突破3,000萬大關。

數據顯示11月24日選舉日當天，「ETt oday新聞雲」單日PV為32,972,828，APP也從日均100多萬衝破300萬，來到3,252,268；蘋果則是34,804,408。T雲與蘋果的差距，從一千萬縮小到只剩183萬，執行策略長還因此發送50萬元獎金，嘉勉新聞雲同事的傑出表現。

催生平台創造「價」與「質」

新聞雲一直在努力！今年春節新聞雲與蘋果的PV差距，因為「華航罷工」新聞「搶快、有獨家」一度縮小到只差120萬。但總不能只有在「重大事件」時，才展現新聞雲的爆發力。2019年4月，蘋果日報宣布改採會員制，初期為增加會員，看新聞仍免費，台灣即時新聞「點閱霸主」一旦成功吸收多數讀者成為付費會員，對新聞雲等免費新聞網站必定衝擊極重，「我們必須打仗」！





雖然蘋果會員制一啟動成功吸收到近400萬會員，且不斷耗巨大成本做精美專題、花費更多人力強化獨有內容，但7月蘋果以月付10元優惠價推出訂閱機制後，「它們有獨家，我們也用獨家打過去」，「他們新聞曾經搶快、搶第一，但如今重大事件新聞雲均能搶到第一」。目前點閱率已甩掉各家、暫居第一。

這一年多以來，見識集團的不斷進化，但「集團的腳步實在太快了」，如此之快，你只能更快、更變通。尤其在集團事業版圖不斷擴張、不斷鞭策各單位創造各種商模的目標中，要如何為新聞雲打造永續、獲利方案，是點閱率之外另一個重要的挑戰和使命。

執行策略長常說，內容即是商品，「我們不單要生產內容，也要做平台。」也因此，搶佔利基，與時俱進，新聞雲必須跳脫傳統新聞框架，創造各種「價」(商模)與「質」( 影響力)，「網路可以做到什麼，我們就要設法攻佔什麼」。

未進東森曾聽過同業形容「東森大學」，進了東森、上了「大學」，在執行策略長身教、言教的教導中，自然而然讓人學會面對銳變、學習精進、勇敢挑戰。因為，執行策略長的腳步，會讓你「沒有理由跟不上，只能努力跟得上！」