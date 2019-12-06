登峰造極邁向「牛奶與蜜」的應許之地　ETtoday執行副總編輯譚志東





「你們的老闆很霸氣！」與同業碰頭時常聽到這句話。上了這麼久的「王令麟大學」，自是很容易舉幾個「有溫度」的故事來辯解。不過，我也每每想起民國時期社會學家費孝通對於古代「皇權」的論述，總覺得能打下一片江山的企業老闆，性格都與歷史上的雄主有些相近之處。

我是在2000年進入東森體系的「ETtoday.com」。當時「蘋果」還未登台，歷經三報系不同文化的洗禮後，聽到東森要成立網路媒體，心想應該趁著年輕儘快跳出舒適圈，轉戰新領域。





積極轉型 開台灣網媒風氣之先

當時的ET甫成立就遇到網路泡沫化，隨後就是縮編精簡，現實環境迫使我們換腦袋求生存，例如善用SNG搶新聞，並強迫內勤編輯轉型，內容取材也逐步偏向網路化，算是開台灣網媒操作的風氣之先。

印象中，我們那時還曾在ComScore的排名中打敗各家網媒，只是遲遲未能走入「應許之地」，反而在2007年展開一段流浪之旅。在沒有人願意跨入的荒野中，我們始終保持著戰鬥方陣。





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2011年的夏天，總裁很霸氣的決定重做網路媒體，也把前社長蔡慶輝找回來。這次，我們在三年的時間內繳出一張算是合格的成績單。的確，「ETtoday 新聞雲」的再起是靠社群起家，但也與先前長達十多年的經驗積累有所關聯。

創新思維 新ET更接地氣

如果，不是總裁從2000年起就堅持「繼續經營」，讓我們有充分的空間探索與實驗，最終體悟網路操作必須擺脫平媒與電視台的思維，那麼2011年「新的ET」，就不會如此這般的接地氣。

轉眼已滿七歲的T雲，在總體流量、觸及人數、社群擴散、影響力等方面，都取得一定的成績，包括牛津大學2018年調查報告都說，「ETtoday 新聞雲」在台灣網路媒體排名第一。但是，受限台灣市場規模就是如此，我們在前進路上也曾面臨撞牆期。





虛實整合 T雲迎向華麗轉身

眾所皆知，總裁是實踐派的「造王者」，經營企業的目標就是做到第一。我們也看見，他規劃各式各樣的線上線下整合，大手筆打造《聲林之王》，並強化影音團隊，每支箭飛向的目標都是同一靶心，那就是希望T雲能夠華麗轉身。

每周總得上幾堂「王令麟大學」的必修課。雖說聽的是企業賺錢之道，讓人好似置身商學院；但我其實更愛想像這裡是所「軍校」─培養出眾多追隨者的征戰技巧，然後在他指揮下，策馬急行，涉水穿林越曠野，在號角聲中踏入流著「牛奶與蜜」的應許之地。





