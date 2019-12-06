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做ETtoday的最強後盾 　ETtoday 新聞雲研發中心副總黃振國

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

2000年8月，「ETtoday.com」成立才5個月左右，就面臨每到中午流量高峰網站會卡住的問題。當時的總編輯嚴智徑經人介紹找上我來幫忙，原本也只是想來救火，沒想到一待就是18年。當年加入東森一個月後出生的女兒，如今都已經要讀大學了！

18年，我的手機從來不敢關機

我從一般網路服務公司跨入媒體，最大挑戰就是隨時要因應新聞事件帶來的各種突發狀況。這18年來，我的手機從來不敢關機，就連洗澡都要帶進浴室，隨時stand by。還記得911發生那一天，原本網站大改版要上線，沒想到電視上出現飛機撞上紐約世貿雙塔的畫面，整個改版上線計畫只能延後。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

2000年進入東森帶領資訊部，當時網路新聞還是全新領域，國內根本沒有其他人在做。我只能從國外的網站尋找各種資訊，看到有好用的、適合的，就套用看看，完全是邊做邊學。而整個外在環境，從2G、2.5G、3G⋯一路隨著行動通訊科技的進展，到現在已經要進入5G時代；由於「ETtoday 新聞雲」一直是網路媒體、社群媒體的創新領導者，我在這個崗位上，也隨之見證了、參與了行動通訊、行動影音的發展史。「ETtoday 新聞雲」現在已成為業界的標竿與學習對象。

ETtoday回來了，這次不叫「達康」而叫「達內」

請繼續往下閱讀...

加入東森以來，最大的變動就屬2008年集團受力霸案波及，「ETtoday. com」也跟著易主，改名為「NOWnews」；所幸2011年8月在王總裁號召下, ETtoday原班人馬再度回歸。那時大家為了網域名稱「ETtoday.com」屬於「東森電視」所有，不得使用而苦惱。我靈機一動打破常規思考，建議改以「ETToday.net」為網域；這也成2011年11月1日ETtoday正式開站的宣傳點：「熄燈3年半，ETtoday回來了，這次不叫『達康』，改叫『達內』!」

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

當時資訊部門僅僅只有四位同仁，但我們在短短二個月左右的時間，就完成整個網站資訊系統的架構。大家多年累積下來的深厚情感，彼此就像家人一般，這種有溫度的東森企業文化，可說是所有同仁願意全心投入、使命必達，背後最重要的關鍵力量。

ETtoday技術更上層樓，我也好似升級了一般

王總裁是一位非常願意投資的老闆，持續創新、要做就做頂尖的領導哲學，讓我每天都有新的學習和挑戰。總裁的目標非常明確，且願意提供空間和資金，我就全心全意帶著團隊投入研發。直到現在，我每天還是習慣上網看看國外有什麼最新技術，有什麼可以引進或適合我們的。經由不斷的測試、學習、改造，不管是影音直播的串接、如何防堵來自國外駭客的攻擊，每克服一項難關，幫助「ETtoday 新聞雲」技術更上層樓，自己也好像同時升級了一般。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

現在隨著集團從線上要結合線下發展，「東森寵物雲」實體店面的資訊管理系統，以及線下北捷等實體廣告與線上數位廣告的結合，資訊端要如何串接等等，這些都是只有在東森集團才有的學習機會。我從30多歲的年輕人如今已年逾50，我很慶幸自己因為在東森這個大家庭，有著持續創新學習的環境，讓我每天依舊充滿衝勁，跟隨總裁的腳步，為打造「ETtoday 新聞雲」成為華人新媒體第一品牌而努力。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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