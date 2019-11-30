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媽住院兩天...被3醫生打到全身傷致死　醫院冷回：賠100萬夠嗎？

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▲▼中國廣東一名女精神病患，入園後疑遭醫生打死。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

廣東清遠市男子陳國飛指出，他日前將患有精神病的57歲母親送到當地民營的「清遠正德心理醫院」治療，沒想到才入院兩天後，母親就喪命了。看了調閱監視器後發現，母親疑似有被虐待，且法醫鑑定也指出，死者身上有多處傷痕，讓家屬氣得報警。

《澎湃新聞》報導，57歲的郭金容過去曾患過精神疾病，今年10月20日，其母親去世，她料理完後事出現精神異常狀況，10月27日，在丈夫與兒女的陪同下，到離家約15公里的清遠正德心理醫院接受治療。郭金容的丈夫陳燦輝指出，醫生表示15天內不能來探望，於是他辦完手續後就回家。

沒想到，10月29日早晨5點多，他接到清遠正德心理醫院工作人員的電話，告知他妻子「正在搶救」，他與子女趕到高新區醫院時，醫生告訴他們，郭金容已經離世了，另外，急救人員當天淩晨趕到正德心理醫院接郭金容時就「已無生命跡象」。

而陳國飛在看了警方從正德心理醫院調取的監視器畫面後發現，10月27到10月29日，短短三天內，母親至少被醫護人員毆打了10次，包含腿部、腹部、頭部都被施暴多次，甚至還被醫生賞了一巴掌。事後，陳男向涉事醫院討理論，醫生竟回，「你們不就是想要錢嗎？賠一百萬兩百萬三百萬夠嗎？」

陳國飛表示，「法醫鑑定後發現，我媽身上有很多瘀痕，腦部有積血，有出血的症狀，具體什麼原因還要鑒定」。家屬也提供了屍體的照片顯示，郭金容手臂、腿部等部位有明顯的青紫瘀痕，並認為這正是郭金容被醫護人員毆打的證據。

不過，正德心理醫院提供的病歷資料顯示，郭金容入院前因發病撞牆、打滾，入院後檢查發現，「四肢多處出現青紫，瘀斑，雙下肢脛骨前端可見多個外傷小傷口」。但陳燦輝反駁，妻子入院前，他還親自為其洗過澡，身上沒有發現這些傷痕，女兒則表示，母親這次發病前身體很好，除了血糖有點高，沒有其他問題。

警方則指出，主治醫生費玉果等以及兩名男護士等人已經在11月5日被刑事拘留，3人均涉嫌犯虐待被監護、看護人罪，案件正在進一步偵辦中。清城區公安分局指揮中心副指揮長黎文宇指出，由於目前屍檢報告還沒出來，警方尚未對3名犯罪嫌疑人提請逮捕。

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