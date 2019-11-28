放任貓咪屍體腐爛…日男疑虐待30多隻貓犬　鄰居崩潰：走過家門就被跳蚤咬

記者林瑩真／編譯

日本栃木縣足利市毛野新町一名58歲男子28日被逮捕，因為他放任數十隻貓咪的屍體在家中腐爛，但男子還領養了超過30隻的貓犬，且目前失業，恐有虐待動物的嫌疑。不過男子否認自己虐待動物。

綜合日媒報導，警方在北口雄一的家中發現數十隻的貓咪屍體及屎尿，完全沒有整理的放置狀態，除此之外，還另外養著37隻貓、1隻狗及一隻烏龜，懷疑北口雄一有持續飼養、虐待動物的習慣，依違反動物愛護法罪嫌將他逮捕。

警方指出，在2年多前曾接獲當地動物愛護指導中心的連絡，指有一名養著大量寵物的男子，但無論工作人員多次前往拜訪，對方從今年8月起就拒絕工作人員進入，因此想請警方前往查看。

對此，北口雄一否認自己虐待動物，但警方將針對貓咪屍體、飼養環境等要點進行調查。另外，北口雄一的民居透露，先前夏天的時候，北口雄一的家總是很臭，且經常聽到貓咪叫春，甚至只是經過北口雄一門前，就被跳蚤咬傷。

目前北口雄一家中剩下的貓咪全由動物愛護指導中心照顧。

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