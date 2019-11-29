新娘邀歷任男友喝喜酒　老公在旁露出「尷尬又不失禮的微笑」

▲新娘在婚禮上邀請歷任男友並一起合照。（圖／翻攝自Facebook／Tunchanok Boonkacha）

實習記者施怡妏／綜合報導

泰國新娘布卡恰（Tunchanok Boonkacha）在結婚典禮當天，將歷任男友都請來喝喜酒，還請前男友們一起上台拍攝大合照，更大方送上祝福的擁抱。照片上其他男生們開心的露齒大笑，新娘更是笑到眼睛都瞇起來，唯獨新郎露出了「尷尬又不失禮」的微笑。

根據Tiin.vn報導，布卡恰在個人臉書上發表一篇文章，她表示，「這些男人在我生命中都曾是最重要、最親密的人，因為有他們我現在才會遇見真命天子，為什麼他們不能受邀參加我的婚禮呢？」

▲前男友大方送上祝福的擁抱。（圖／翻攝自Facebook／Tunchanok Boonkacha）

▲許多網友認為布卡恰的丈夫成熟大方也很體貼。（圖／翻攝自Facebook／Tunchanok Boonkacha）

布卡恰表示，一直以來都和歷任男友有連絡，而新郎也都知情，就算雙方已經分手了，還是希望可以在未來參加彼此的婚禮。照片上新郎露出尷尬的微笑，她也解釋，新郎沒有不開心，私底下有經過他的同意才邀請前男友來，也謝謝他的體貼。

新娘在文末表示，在這之前每個人都不認識對方，因為這個機會大家都認識了彼此。照片PO上臉書後，引來大批網友討論，「如果新郎帶來前任，妳能接受嗎？」、「我到時候也這樣做舞台可能不夠站。」但也有網友認為丈夫的作為很成熟大方，「妳很幸福，老公和前男友們都很大方。」