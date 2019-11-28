快訊／北北基宜大雨特報！北部越晚越冷　「周五清晨最冷探15°C」

▲東北季風影響，北部整天高溫僅20-22度，周五清晨最冷，低溫探15度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北風影響，氣象局上午針對宜蘭縣、基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報，提醒該地區民眾有局部大雨發生的機率。另外，氣象局也提醒，今天水氣多，北部整天濕涼，高溫僅20-23度，這波東北季風最冷的時間點落在明天清晨，北部低溫僅15度，民眾要多加留意。

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▲北北基宜大雨特報，注意局部大雨發生。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，今明兩天都受到東北季風影響，今天水氣最多，北部、東半部都有雨，其中比較大的雨勢會出現在基隆北海岸跟東北部。明天水氣減少，北部只有山區有零星雨，東半部、東北部則是局部噢，花東則有零星降雨。

溫度方面，這波東北季風最冷的時間點落在明天清晨，北部低溫僅15度，中部16度，南部、花東則為17-19度。不過，由於水氣多，今明兩天北部感受濕涼，高溫約20-23度。

▲下一波東北季風周日晚間報到，中部以北下周二低溫探13度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周末東北季風減弱，各地氣溫回升，僅剩北部、東半部有局部下雨。但周日晚上起，又有一波東北季風再增強，強度會比目前這波還強，且影響時間較長，迎風面北部、東半部又轉雨，以周二清晨最冷，中部以北最低溫探13度，南部15度。

至於是否會是今年首波冷氣團？氣象局表示，目前台北市預報低溫15度，仍屬東北季風強度，但會不會再更低下探到14度達冷氣團標準，還要繼續觀察。

▲北冕颱風已增強為中颱，預估周日強度會達強颱等級，下周三後外圍水氣影響台灣。（圖／中央氣象局）

北冕颱風目前強度已增強為中颱，預估周日有機會達強颱等級，路徑上來說，今天會北轉，之後以偏西方向往菲律賓移動，對台灣直接影響機率低，但下周三、四左右，北冕颱風移到南海會帶來間接水氣，屆時整個台灣水氣都偏多，降雨影響程度還需觀察。