北冕颱風對流爆發「衝強颱時間點」曝　水氣北飄...下周四全台有雨

▲北冕颱風對流爆發，未來有增強為強颱的可能。（圖／翻攝自NAVY/NRL）

記者賴文萱／台北報導

今年第28號颱風北冕，目前中心「對流爆發」，氣象局副局長鄭明典說，颱風近中心的對流增強，現在中心對流很旺盛。氣象局表示，中颱北冕持續增強中，有挑戰強颱可能，預估下周一、二達強度巔峰，中層水氣下周四將移入台灣，屆時全台水氣多，都有飄雨機率。

氣象預報員官欣平表示，今天天氣仍受東北季風影響，但水氣較昨天減少，僅東北部、大台北山區偶有局部短暫雨，花東有零星降雨，其他地方都是多雲到晴好天氣。

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不過，北部、宜花仍是整天偏涼，高溫約21-23度，中南部及台東25-27度，早晚稍涼，明天清晨溫度同樣偏低，中部以北、東北部16-18度。

▲更強的冷空氣周日晚間報到，下周二最冷，中部以北清晨低溫探13度。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

周六日兩天，東北季風減弱，下雨機率降低，高、低溫都回升，北台灣高溫可來到24-25度，低溫也上升到18-20度。但要注意的是，周日晚上起，又有新一波東北季風增強，迎風面北部、東北部再度轉雨，強度會也比現在這波還要強。

在低溫部分，最冷時候落在下周二清晨，水氣少再加上乾冷空氣影響，中部以北最低下探13度，台北目前則預報15度，尚未達冷氣團標準。

▲北冕颱風下周三、四進入南海，其中水氣將北飄，下周四全台都有下雨可能。（圖／中央氣象局）

北冕颱風目前預估往菲律賓方向前進，下周三、四時會進入南海，中層水氣將移入台灣附近，其中下周四不只北部、東半部地區，連中南部水氣也會增加，都有飄雨機會。氣象局表示，北冕颱風目前仍是中颱等級，但未來預估有達強颱可能，其強度巔峰將落在下周一、二，氣象局將持續觀察對台灣的間接影響程度。

▲好天氣將持續到周日晚上，周末各地回暖，但下周有更強冷空氣來襲。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，昨夜明顯濕冷的台北，隨著今天冷空氣減弱、雲雨帶散去而迅速回溫，北北基都放晴了，西半部當然也陽光普照，預計這樣的好天氣將持續到周日晚上，但下周的冷空氣將會比昨夜更猛。

另外，台灣颱風論壇表示，因為北冕颱風帶來的暖濕空氣，在台灣沿著冷空氣爬升而成雲致雨，下周後期（約下周四開始）「全台灣」都會有雨勢，北部跟東部搞不好雨會很大，但下周末就差不多又要轉乾。

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