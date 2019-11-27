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新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風持續影響，周四迎風面北部、東北部轉短暫雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

東北季風今天深夜起增強，天氣風險分析，周四桃園、大台北、宜蘭會有短暫陣雨，周五雨停轉多雲，周末東北風減弱，氣溫會明顯回升。不過，下周又有新一波較強冷空氣南下，天氣風險說已經接近「冷氣團」的水準，氣象局則預報，中部以北、東北部低溫

天氣風險指出，東北風將增強，周四桃園、大台北、宜蘭會有短暫陣雨，周五雨停轉多雲，但北部沿海還是會有些飄雨。氣溫部分，北部低溫約16-17度，白天高溫也僅有20度左右，全天都比較陰涼。周末2天東北風減弱，天氣穩定、氣溫明顯回升，也可見到陽光，只有宜花東沿海會有些地形作用的短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

▲▼天氣。（圖／天氣風險）

▲北部近日溫度趨勢，周四全天濕涼，周末回溫。（圖／天氣風險）

不過，較強的冷空氣將會在周日晚間開始南下，氣溫會大幅下滑，北部又再轉雨。目前預報下周一、二北部的低溫約15-16度，已經接近「冷氣團」的水準，而且可能是濕冷的天氣。

天氣風險表示，氣溫、下雨的變動狀況，要看第28號「北冕」颱風的動態，目前預報颱風西行、往菲律賓的機會較高，如果颱風下周一、二來到菲律賓東方海面，很可能會加強冷空氣南下的幅度、帶來水氣，目前還有變數。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲北冕颱風強度估可達中颱以上，未來朝菲律賓方向前進，直接影響台灣機會不大。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔則表示，今天到後天東北風影響，各地早晚偏涼，迎風面北部、東半部地區有短暫雨，其中基隆北海岸明天要留意局部較大雨勢發生。周五相較之下，水氣稍減少，北部、東半部降雨零星，到了周六日東北風減弱，各地高溫回升一些。

在溫度方面，北部、東北部白天高溫約20-22度，中部及花東26-27度，南部可到28、29度，這波東北風低溫約15度。但到了下周一又有新一波東北季風報到，白天各地高溫跟目前差別不大，但中部以北及東北部地區低溫則有機會下探14度，沿海空曠地區可能會再降1度，有13度低溫出現，民眾要多加留意。

北冕颱風目前仍為輕度颱風，未來預計先偏西、北轉後，再往西朝菲律賓前進，氣象局預估未來強度今明兩天就可發展到中颱以上，但對台灣無直接影響。

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