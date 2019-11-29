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台東TTMaker綠色冀泉社會企業 榮獲全國創業歸故里競賽第2名

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▲台東TTMaker-綠色冀泉社會企業，榮獲全國創業歸故里競賽第2名。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東TTMaker-綠色冀泉社會企業，榮獲全國創業歸故里競賽第2名。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典∕台東報導

由台東縣政府TTMaker原創基地所輔導的創客團隊-綠色冀泉社會企業，參加經濟部工業局108年11月辦理的首屆「創業歸故里競賽」，為期2周的決賽，並於日前假台南文化創意產業園區舉辦頒獎典禮，「綠色冀泉社會企業」從24個決賽團體中脫穎而出，榮獲全國第2名，並獲得新台幣200萬元創新創業補助獎金，成為台東創新創業的新亮點。

在台東有許多的國小足球隊，雖有著輝煌的戰績，但常常面臨資源與資金的不足，企業支持意願低。因此身為台東小孩的陳宇華(綠色冀泉創辦人)，因而發起「以樹養球計畫」用種樹的收益來永續資助足球發展。每當足球隊贏1次球，綠色冀泉與球隊們就會種下1棵牛樟樹，賦予牛樟樹新的附加價值，並將部分收益作為公司營運，剩下的全數捐給球隊，同時也為保護地球盡1分力。

TTMaker原創基地，也期望透過創客們的互相交流與合作，相互加乘發展出更多的可能性，讓台東不再只是1個人口急速老化、醫療匱乏的縣市，而是許多創新創業家們可以自在發揮的場域，實現在「太平洋邊創業」的夢想！同時也實踐台東縣長饒慶鈴主張「擦亮台東品牌，深化台東價值」的願景。

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