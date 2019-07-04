桃園成立全國首座藻礁生態教室　30海岸生態解說員成軍

▲桃園成立全國首座藻礁生態教室。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市府利封閉垃圾場址設立全國第一座「藻礁生態環境教室」4日舉行開幕暨海岸生態解說員授證儀式。市長鄭文燦表示，將透過成軍的30名解說員增進市民及學生對藻礁生態的認識與瞭解，強化保育海洋資源的概念。

▲藻礁生態環境教室透過實物觀察、感官體驗、多媒體互動等方式推動藻礁生態教育。（圖／桃園市政府提供）

原本有意前往前抗議的搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，經與律師團討論後，全體同意暫時作罷，短期內會先沈默，但對於市長鄭文燦未積極保護大潭藻礁，任其淪為中油第三天然氣接收站場址，終將會與其決戰的。

鄭文燦說，桃園重視藻礁保育，於封閉的永興垃圾掩埋場設立藻礁生態環境教室，總經費約1,500萬元，透過實物觀察、感官體驗、多媒體互動等方式推動藻礁生態教育；率全國首創海岸環境監測科技中心，預計於8月正式啟用，可針對海岸環境進行長期調查分析，提供海岸管理決策參考。



▲鄭文燦授證給海岸生態解說員。（圖／桃園市政府提供）



同時，海岸生態解說員也自今年6月起招募培訓，首批錄取30位，同樣選在今日正式成軍，將透過藻礁生態教育及生態體驗，增進市民及學生對藻礁生態的認識與瞭解，強化保育海洋資源的概念。鄭文燦強調，過去在生態調查方面僅針對觀新段作調查，升格後，市府委託中央大學就大潭段進行調查，雖未達設置保護區結論，市府仍以最大程度保育為目標，盡力保護珍貴自然地景。