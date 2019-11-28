狂剪電纜變賣害用戶斷訊　大盜判賠中華電信67萬

▲桃園市楊姓男子前年8月起，屢次持工具剪斷電纜線變賣圖利，導致用戶斷訊，中華電信依法向楊求償67萬餘元，法院判准。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子與同夥分持鐵鎚、開孔器等工具，於2017年8、9月間在中壢區等地撬開人孔蓋，剪斷電纜線後變賣圖利，案經警方循線查獲楊男到案，中華電信提民事賠償損害，因楊男剪斷電纜線造成用戶停話與網路斷訊，中華電信緊急修復後求償修復費用總計67萬餘元，法官認為依法有據判准，楊男需全額賠償。

檢警調查，楊姓男子與綽號「阿東」男子，於2017年8月22日至9月14日之間，分持鐵鎚、開孔器等工具，在桃園市中壢區等地撬開人孔蓋，再剪斷電纜電線等，總計竊取10條60公尺至120公尺不等電纜線，事後變賣圖利，中華電信接獲用戶斷訊後向警方報案，警方調閱現場監視器循線逮捕楊男到案。

中華電信向法院提出民事損害賠償，主張楊男自2017年8、9月期間，分別在中壢區多處路段竊取該公司所有電纜線，破壞通訊設施造成電話斷訊、網路無法連線，為維護用戶通訊權益，總計支出相關修復費用達67萬188元，因此向楊提告損害賠償。

楊男偵訊時否認偷竊，雖然警訊時坦承犯行，但都不實在，刑事部分已經提出上訴，待刑事確定是他所為後負責，針對中華電信相關修繕費用則無意見。

地院民事庭認為，中華電信損失部分提出相關電信市話線路電腦化等資料佐證，楊男竊取電纜線部分已遭地院刑事庭判處3年4月徒刑，民事庭部分不採信楊男之辯詞，楊竊取中華電信電纜線屬於侵權行為，已侵害中華電信權益，自然要付損害賠償責任，判處楊需支付67萬188元。

另外，地院刑事庭法官認為，楊男正值壯年且四肢健全，圖不勞而獲竊取他人物品，攜帶凶器犯案嚴重危害社會安全，依5個攜帶凶器竊盜罪，各判處8至10個月有期徒刑，合併應執行有期徒刑3年4月。

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