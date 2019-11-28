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桃園男酒後向老母討錢未果　回房縱火燒房呼呼大睡

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▲桃園市邱姓男子今年3月間酒後向媽媽要錢花用遭拒，憤而在房間內縱火燒衣物，媽媽察覺燒焦味趕緊請鄰居幫忙破門滅火，事後遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市邱姓男子今年3月間酒後向媽媽要錢花用遭拒，憤而在房間內縱火燒衣物，媽媽察覺燒焦味趕緊請鄰居幫忙破門滅火，事後遭警方送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子於今年3月間酒後在家裡向媽媽要錢遭拒，竟揚言要放火燒房子，回到房間內以打火機縱火焚燒自己衣物，隨即把房門關上呼呼大睡，媽媽突然聞到屋內傳出燒焦異味，因為兒子叫不醒，趕緊請鄰居幫忙破門而入協助撲滅火勢，事後被警方以縱火罪嫌送辦；檢方28日偵結依放火燒毀現住建築物未遂罪將邱男聲請簡易判決處刑。

檢警調查，46歲的邱姓男子在今年3月31日下午4時30分，幾杯黃湯下肚後向媽媽伸手要錢遭拒，母子倆因此起口角，邱男揚言要放火燒房子，媽媽以為兒子是說氣話不以為意。

未料，邱男回到自己房間，竟以打火機點燃自己衣物縱火，在酒意下不管火勢如何，居然躺在床上呼呼大睡，媽媽聞到兒子房間傳來燒焦異味，還傳出火光，趕緊要叫醒兒子但沒有回應，趕緊向鄰居求救，所幸在鄰居協助下，破門而入幫忙撲滅火勢，未釀成重大災害。

邱男偵訊時否認縱火，辯稱當時喝醉酒了，並不知道自己做了甚麼事？但媽媽與鄰居指證下，與警方提供現場縱火照片等證據，檢方偵結依放火燒毀現住建築物未遂罪聲請簡易判決處刑。

►生火了！連我媽都用到發光

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