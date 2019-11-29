111學年考大學「學習歷程」公布　修課紀錄採5領域、多元表現最多4項

▲大學招聯會公告大學各校系採參高中「學習準備建議方向」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學招聯會今（29日）上午10點正式上網公布111學年度高中個人申請大學各校系「學習準備建議方向」。定案的學習歷程包括修課紀錄、課程學習成果和多元表現三大部分，修改方向包括，修課紀錄最多只能採5個領域，多元表現也限制件數，最多只採4項。

原本的草案中「多元表現項目」欄位有11項，其中「校系自填項目」與「其他有利審查項目」與後續大學仍會訂定的「其他自訂項目」重疊，討論後決定刪除。「課程學習成果」欄位則加註說明至多3件，據以綜合評量，以及因應藝才班、體育班及科學班等不同特殊班級課綱差異，增列「特殊類型班級之相關課程學習成果」等文字。

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招聯會執行秘書、清華大學教務長戴念華指出，「學習準備建議方向」對大學校系而言，是對高中生的準備建議，報名考生可以擇要、擇優提供，並非需樣樣必備的強參採，大學的審查也是綜整性的評量，並非論件計分積點式的評分方 式。大學看重的是學生的潛能和態度，「課程學習成果」和「多元表現」是由學生上傳給大學校系。

戴念華也說，高中三年每學年上傳6件經教師認證的「課程學習成果」，學生在申請入學時最多提供3件給大學，其中以「書面報告」最多校系參採占了八成三，只有百分之6的校系皆不採。各校系所列的項目都是審查範圍，不是必要條件或最低標準，選擇自己最優秀滿意或最能凸顯個人特質與學系關聯的資料上傳才是重點。

▲111學年度大學考招改革，大學招聯會29日公布111學年度各校系的「學習準備建議方向」。（圖／記者崔至雲攝）

三年累積30件的「多元表現」，二階審查時最多傳10件給大學校系，1930 個校系中僅14個校系均不採，招聯會提醒學生，要建立「擇優」的概念，把最有信心、與學系最為相關的、最能展現個人特質的資料上傳即可。

桃園大園高中校長朱元隆認為學習歷程檔案的目的，不僅是呈現課程學習的成果而已，主要在引發學生學習的反思以及促進未來的學習發展。配合高中新課綱的實施，大學提前於二年前公布學習歷程學習準備建議方向，讓高中端了解大學各科系如何看待學習歷程，了解大學審查學習歷程的重點方向，有助提供高中端進行課程諮詢、生涯進路輔導時的參考，展現學生自己的學習歷程。

基隆八斗高中校長黃致誠說，學習歷程彰顯學習者中心的價值，重視學生適性、多元性和發展性，記載著學生於學校課程內的修課、成果和多元表現，幫助學生認識自我、發展興趣性向、思考生涯進路。而且高中新課綱為能落實探究實作、適性多元的理想，大學考招制度的連動自需同時配套思考，而學習歷程的檔案正可以扮演著連結新課綱、大學考招兩端的重要橋樑。

教育部高教司長朱俊彰表示，大學看修課紀錄與學群關聯是「部定必修」、「加深加廣選修」、「校訂必修」、「多元選修」共160個學分做綜合評量，不只是校訂必修、多元選修的10到14個學分中，不要看成超額比序，也不是積點制，學系公告的項目是「or」、不是 「and」的概念，有其他優異表現亦可提供，學系會做綜合判斷，「學習準備建 議方向」是提供學生學習參考的方向。

