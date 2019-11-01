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109年個人申請入學簡章公布　139系選4/18「黃金周六」甄試

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▲▼大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年大學個人申請入學減少10名額以上的校系達58個。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學個人申請入學簡章今（1日）公布，109年有2154個學系參加個人申請，288個系組未辦理第二階段甄試，1866個系組辦理二階；以甄試的第一周，周五、周六、周日最受校系歡迎，4月18更是黃金周六，有139個系組選擇這一天。

大學招生委員會聯合會表示，今年減少名額共10名以上的校系達到58個，例如台大機械系減少19名，交大電機乙組減少33名，實踐大學服飾設計高雄校區減少20名等。各大學申請入學較去年増加10名以上的系組為48個，例如台大農化增加10名，成大機械增加18名，中國醫大藥學系增加21名等，招聯會提醒申請入學的考生多加留意。

請繼續往下閱讀...

在甄試時間方面，經過招聯會持續宣導，以及教育部明文要求分散甄選日期措施並動用影響大學發展的工具後，大多數校系皆提供兩天以上甄試選擇，不到三成二校系雖然只有提供一天面試，但是上下午至少提供2個或更多梯次，第二階段甄試衝堂情形明顯改善。

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年大學個人申請入學簡章今公布。（圖／記者林敬旻攝）

招聯會進一步比較近4年甄試時間狀況，106年最熱門的黃金周六，有291個單日舉辦甄試，107年在校系提供彈性分流後，黃金周六減緩到265個系組，108年的黃金周六減半剩下128個系組，109年則有139個系組，不過除了評量方式具特殊性、招生名額或規模小等少數校系外，單日甄試也都提供2個梯次以上選擇，讓學生可以有彈性空間。

各界關注的醫學系甄試，109年11所大學醫學系中，成大、輔大、慈濟、馬偕4校二階面試只辦一天，成大是4月18日，另3校集中在4月25日，其他7校系則有2天以上。

教育部也要求團體面試作為第二階段甄試項目必須占分，否則不得列入項目。108年有45個系組將團體面試做為甄試項目，109年有32個系組列為占分項目。招聯會特別提醒，考生若屆時遇到甄試衝堂嚴重時，可以再跟學系聯繫協調，調整梯次或應試順序。
 

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