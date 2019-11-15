109年大學考試分發名額23%　教團發動連署籲提高至五成

▲國教盟呼籲，指考分發名額的比例應達50%。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度大學入學考試簡章日前公告，考試分發核定名額比例為23%。對此，國教行動聯盟今（15日）對此感到遺憾並表示，日前曾提出「提高指考名額」訴求，教育部在回應訴求時承諾，將從嚴審查甄選入學的名額，但顯已跳票。國教盟認為教育部及招聯會罔顧民意，並未如預期地增加指考核定名額，今日再次提出「甄選入學、指考分發，名額各半」的訴求。

國教盟指出，AI產業興起，科技界大老同聲呼籲「關鍵是人才」，但現行大學入學制度造成高中學習不完整的問題，已直接衝擊人才的培育，更令人憂心台灣如何提升全面的國際競爭力。

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經國教盟統計，109學年度指考核定名額比例低於20%的有32所大學，佔比45%，甚至有22%大學的指考比例低於10%，而指考比例較108學年度減少的還有38%。國教盟質疑，教育部有在嚴格審查嗎？在各專業領域部分，指考比例較高的為第一類組的學系（法律34%、外文28%），其次為第三類組（醫學23%），而製造業所需要的第二類組學系則較低（電機、資訊、機械分別為21%、18%、19%），更有近5成的學系指考比例低於20%，而資訊、機械皆有18%的學系指考比例低於一成。國教盟擔憂，基礎學科能力對理工科系的訓練最重要，學習不完整的問題如果不能解決，要如何因應產業的需要呢？

▲109學年度大學入學考試簡章日前公告，考試分發核定名額比例為23%。（圖／國教盟提供）

國教盟認為，如此嚴重失衡的比例使得學生及家長不得不把握高達七成的甄選入學機會。由於學測的時間在高三寒假，而考試範圍除國文、英文外，只有高一及高二的課程內容。於是高三上的課程因準備學測，高三下的課程因準備甄試，都沒有認真學習，這些課程包括微積分、電學、有機化學等重要單元。不完整的學習造成大學生學力低落的現象。雖然111學年度的申請入學時程延後到五月中辦理，但學測時間仍在寒假，如果甄選入學的比例仍高，恐難以解決學習不完整的問題。

國教盟表示，繁星推薦的初衷是為了要照顧偏鄉弱勢的學生，但現已逐漸演變成有些有錢有勢家庭的舞台，變相鼓勵了機會主義。國教盟建議，要照顧低收入戶家庭的孩子，可在指考時採類似原住民考生的加分方式， 就可提高指考分發的低收入戶家庭孩子的比例，又能讓那些孩子完整學到三年的課程內容，未來的發展必將更為順利。

▲國教盟批教育部及招聯會罔顧民意，並未如預期地增加指考核定名額，再次提出「甄選入學、指考分發，名額各半」訴求。（圖／記者林敬旻攝）

國教盟指出，個人申請的主要功能在於提供學生學測考不出來的能力有發揮的機會，但甄試審查的公平及公正性始終不能讓家長放心，未來採用學習歷程檔案後恐加劇軍備競賽。可操作空間大的甄選入學導致各種升學亂象頻傳，去年發生申請入學甄試撞期之亂，今年則有二階甄試嚴重超額之亂，高比例的甄選入學使得多元入學的精神蕩然無存，長期的高中學習不完整更影響了個人的發展及國家的競爭力。

國教盟強調，教育部曾訂出申請入學以不超過45%為原則的規範，但許多大學大幅擴增申請入學核定名額，使考試入學比例已低於20%，教育部卻未能有效節制。109學年度大學生源將減少約21000個，各大學搶學生的動作恐更為激烈。教育部及招聯會罔顧民情與國家發展需要，恣意妄為，令人失望。

國教盟主張，高中學習應完整有效，多元入學有其適性的意義，但必須要能落實。大學入學制度要做到公平、公正、公開，並彰顯「努力才有收穫」的公義價值，甄選入學及考試入學的管道必須均衡發展，指考分發名額的比例應達50%。為尋求廣大民眾的支持，國教盟並發起連署，呼籲有共同理念的朋友上網連署。國教盟將在連署人數達萬人後，尋求立委候選人及總統候選人的支持，再向教育主管機關陳情。

