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今晨最冷！台北大安不到15℃　週日再降溫「北台下探14℃」

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天水氣減少、天氣好轉。（衛星雲圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

這波冷空氣最冷的時候就在今(29)日清晨，全台平地最低溫出現在桃園楊梅14.1度，台北大安區也出現14.9度低溫。不過值得慶幸的是，今天水氣減少、天氣好轉，可以利用週休假期出外走走。不過週(12/1)日晚上又有東北季風南下，北台灣空曠平地預估下探14度。

中央氣象局預報員劉伊秀指出，今晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，最低溫出現在桃園市楊梅區茶改場自動觀測站14.1度，台北市大安區也僅14.9度；中部以北及東北部低溫僅15、16度，沿海空曠地區會再低一些。至於南部及花東低溫約16-18度，白天北部及宜花高溫約21-23度，一整天較涼，其他地方約25-27度較為舒適。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲週（12/1）日又有一波東北季風南下，北台灣預估下探14度。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

天氣方面，水氣較今天減少，東北部及大台北地區仍有局部短暫雨，不過跟28日相比會減緩許多；花東及恆春半島降雨較零星，其他地方則為多雲到晴。

另外，東北風偏強，氣象局針對18縣市發佈強風特報，台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風。

強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(29)日水氣減少、北部天氣好轉、白天氣溫略升，中南部晴朗、白天舒適；各地早晚偏涼微冷。北海岸、北部山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率。北部氣溫約在15至23度、中部15至28度、南部16至30度、東部15至28度。週末(30、1日)北部晴時多雲、中南部晴朗穩定；各地白天舒適、早晚涼。北海岸、北部山區、東半部仍有零星短暫降雨的機率。

▲▼強風特報。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對18縣市發佈強風特報。（圖／翻攝中央氣象局）

另外，吳德榮提醒，週(1)日晚起又有類似強度的「東北季風」開始南下；下週一、二(2、3日)天氣轉冷，下週晚、週二晨降至最低(氣象局約16度，北台灣空曠平地約14、15度)，要注意保暖。週日晚至下週二，迎風面轉有局部雨，背風面影響小。

下週三(4日)「北冕」減弱，但其中低層水氣逐漸向東北、朝台灣輸送，各地雲量漸增；下週四(5日)水氣籠罩全台(右圖)，除了使迎風面降雨增大，背風面原本「乾季」的中南部也有降雨機率，形成冬季「全台濕涼有雨」的天氣型態，要特別注意！不過，因為已是模式第6、7天的模擬，降雨影響的確切時間及程度，仍在調整中，是需要持續觀察的。

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