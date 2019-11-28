「深秋怪物」北冕還會飄移！入冬最強冷空氣下周往南衝　彭啟明：會很有感

▲氣象局觀測，輕度颱風北冕今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2310公里海面上，以每小時14公里速度，向北北西轉北進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，下周極地來的冷空氣直接往南衝，是今年入冬最強的一波，預期會逼近到台灣北部海面，有機會創新低溫，「這個就很有感、會比較冷。」中央氣象局預報員官欣平則表示，下周二、下周三中部以北可能有「輻射冷卻」效應，有機會出現13度。至於北冕颱風未來發展強度，天氣風險說，可能又是一顆「深秋怪物」。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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氣象局今天（28日）清晨對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊是東北季風影響，北部、東半部有機會降雨，雨區集中在桃園以北、東北部，其中以基隆北海岸、大台北東側山區、東北部短暫雨較明顯，而基隆有局部大雨，西半部則為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平說，今到周六清晨最冷，但今低溫狀況表現還好，周五、周六中部以北、東北部低溫約16到18度，其中中部以北沿海空曠地區有機會出現15、16度，南部約17到19度，花蓮、台東約19、20度；高溫部分，北部今和周五高溫約20到23度，中南部約26到28度，花蓮、台東約24到26度，北部周末高溫可回升到26、27度。

官欣平表示，未來一周都是東北季風影響，北東都有短暫雨，周五開始水氣慢慢減少，下周一另一波東北季風影響，雨又轉為明顯。

官欣平指出，下周的冷空氣比這波稍微強一點，但仍未達到大陸冷氣團，因預報台北還有16度，西半部和東北部低溫約14到16度，花東約17到19度；下周二、下周三因雨較少可能有輻射冷卻，中部以北有機會出現13度。至於下周高溫部分，他說，北台灣到花蓮約19到22度，中南部約26度。

彭啟明則提醒，下周的極地來的冷空氣直接往南衝，是今年入冬目前為止最強一波，預期會逼近到台灣北部海面，有機會創新低溫，但降多少還要觀察，「這個就很有感、會比較冷。」

▼北部未來一周趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，輕度颱風北冕今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方2310公里海面上，以每小時14公里速度，向北北西轉北進行。官欣平說，由於它處於低緯度的溫暖洋面，且風切狀況比較小，滿有發展性，預報後期有機會到強颱。

官欣平表示，目前預報趨勢北冕朝西往菲律賓前進，但路徑仍有些發散程度；由於冷高壓勢力強，北冕要靠近台灣比較難，直接侵襲的機率比較低，但到底會靠台灣多近，後面動態還要看偏移程度，目前預報是下周三之後比較近台。

彭啟明則指出，北冕還在成長當中，不排除有機會接近到強颱階段，大致上路徑還有機會飄移，但往菲律賓走的機會滿高的；冷高壓對台灣是一個防火牆，因此北冕影響台灣機率沒那麼高，至於會不會有共伴效應，現在預測來看應該不會。

天氣風險也說，北冕往菲律賓的機會較高，如果下周一、下周二來到菲律賓東方海面，很可能會加強冷空氣南下的幅度並帶來水氣，目前還有變數；北冕未來幾天預報會發展得又大又強，可能又是一顆深秋怪物。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼官欣平表示，目前預報趨勢北冕朝西往菲律賓前進。（圖／氣象局）